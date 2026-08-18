La sede presidencial de Barranquilla ya entró en funcionamiento

Sede presidencial en Barranquilla dentro del predio militar de la Segunda Brigada del Ejército. Foto: Redes sociales

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El edificio acondicionado como despacho del presidente Abelardo de la Espriella en Barranquilla ya está listo y empezó a operar este fin de semana. La estructura, situada dentro de un predio militar de aproximadamente 51 hectáreas, en la carrera 68 con calle 77C, sector de Riomar, en el Batallón Paraíso, guarnición de la Segunda Brigada del Ejército Nacional.

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La habilitación se dio después de la fecha inicialmente proyectada, que era el 7 de agosto, día de la posesión presidencial. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, se refirió a los trabajos en el lugar: “ya está lista. Considero que el presidente puede utilizarla cuando lo requiera. Las obras principales ya concluyeron, aunque siempre habrá aspectos que se puedan mejorar, especialmente en temas de decoración”.

Las obras exteriores incluyeron columnas blancas, un sistema de iluminación arquitectónica y la instalación de símbolos institucionales. En el interior se acondicionaron despachos, salones para reuniones y bodegas, se renovó el sistema eléctrico y se dispusieron áreas para el personal del esquema de protección presidencial.

El complejo cuenta además con un refugio subterráneo construido con fines de defensa. Según ha explicado el presidente, ese espacio se destinará a coordinar las acciones contra el narcotráfico y las organizaciones criminales.

Las adecuaciones tuvieron un costo cercano a los 2.000 millones de pesos. Verano precisó que la edificación pertenece a la gobernación del Atlántico y confirmó que el departamento destinó recursos propios a la obra, complementados con aportes de empresarios de la región, entre ellos la compañía Tecnoglass.

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El mobiliario representó una inversión de aproximadamente 700 millones de pesos. De la Espriella afirmó: “lo estoy poniendo yo de mi propia plata” y anunció que publicaría las facturas correspondientes como constancia de una donación al Estado. Esos documentos aún no se han hecho públicos.

La operación del Gobierno Nacional en Barranquilla se distribuirá en tres edificaciones. El Batallón Paraíso concentrará la actividad presidencial y los requerimientos de seguridad. Las otras dos son la Casa Catinchi, una vivienda localizada en la Plaza de la Paz, y la Estación Montoya, una construcción ferroviaria del siglo XIX que integra el complejo cultural de la antigua Aduana. Ambas se destinarán a reuniones institucionales y al trabajo de ministros y altos funcionarios durante los traslados administrativos a la ciudad.