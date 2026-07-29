Rescataron a un hombre secuestrado en Dosquebradas

Cuatro hombres capturados por la Policía Metropolitana de Pereira en un intento de secuestro. Foto: Policía Metropolitana de Pereira

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Un secuestro en el barrio El Progreso, en el municipio de Dosquebradas, Risaralda, fue frustrado por la Policía Metropolitana de Pereira gracias a la activación de un plan candado que permitió rescatar a la víctima y capturar en flagrancia a los cuatro presuntos responsables cuando se movilizaban con ella en un vehículo hacia la comuna Cuba, en Pereira.

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Según las autoridades, el hecho ocurrió durante la mañana del pasado martes 28 de julio y fue presenciado por varios habitantes del sector, quienes reaccionaron para dar aviso a la línea de emergencia 123. Los presuntos delincuentes cercaron a la víctima y, mediante amenazas, la forzaron a ingresar a un vehículo particular.

Los testimonios iniciales recopilados por los investigadores indican que, al ingresar al automóvil, los hombres empezaron a golpearlo e intimidarlo psicológicamente, lo que las autoridades calificaron como una situación de tortura.

La Policía Metropolitana puso en marcha un dispositivo de reacción inmediata en el sector al conocer las características y placa del automóvil: los cuadrantes cerraron las principales rutas de salida, obligando a los captores a tomar dirección hacia el sector de la comuna Cuba en Pereira, donde el carro fue interceptado.

Al revisar su interior, los uniformados encontraron al secuestrado con evidentes signos de haber sido agredido, incautaron armas de fuego, celulares y el mismo vehículo, y pudieron capturar a sus cuatro ocupantes.

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Dos de los hombres capturados fueron identificados como alias “Toro” y alias “Perdomo”. Por su parte, la víctima fue liberada y puesta bajo protección de las autoridades, mientras las diligencias avanzan para esclarecer las circunstancias del secuestro.

El coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, indicó que los cuatro capturados registran antecedentes o anotaciones judiciales por distintos delitos, entre ellos hurto, homicidio, tráfico de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

Finalmente, destacó que la información oportuna suministrada por la comunidad resultó fundamental para activar la reacción institucional y evitar que el secuestro se prolongara.