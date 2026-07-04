Cartagena estrenó vuelo directo a Madrid: así funcionará la nueva ruta semanal con España

La nueva conexión operará una vez por semana y busca fortalecer la llegada de turistas europeos a la ciudad. Foto: Alcaldía de Cartagena

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Cartagena sumó una nueva conexión aérea internacional con la entrada en operación de un vuelo directo entre la ciudad y Madrid, España, operado por la aerolínea World2Fly. La ruta comenzó a funcionar este viernes 3 de julio con la llegada de su primer vuelo al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez y tendrá una frecuencia semanal.

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La nueva operación será cubierta con un Airbus A350, una aeronave con capacidad para 432 pasajeros, y busca fortalecer la conectividad entre Colombia y uno de los principales mercados emisores de turista europeos.

Un vuelo semanal entre Cartagena y Madrid

La nueva ruta operará todos los viernes y permitirá viajar entre ambas ciudades sin escalas, una alternativa con la que las autoridades esperan aumentar la llegada de visitantes internacional y facilitar los desplazamientos por motivos turísticos, culturales y de negocios.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, aseguró que esta conexión representa un beneficio para ambos países, “esta nueva conexión es un gana gana. Solo trae cosas buenas para el turimos, la cultura, los negocios y ofrece una alternativa para que cartageneros y españoles se conecten sin el estrés de las escalas”.

Busca atraer más turistas europeos

Desde la administración distrital señalaron que España es uno de los mercados estratégicos para el turismo colombiano y que esta nueva operación hace parte de una estrategia para ampliar la conectividad internacional de Cartagena.

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El secretario de Turismo, Milton Pereira, indicó que “la ruta es resultado del trabajo conjunto entre la Alcaldía, ProColombia, Corpoturimos, OINAC y Cotelco para atraer nuevas aerolíneas al destino”.

Por su parte, la presidenta de ProColombia, Camen Caballero, afirmó que “la conexión permitirá acercar a más viajeros europeos interesados en la oferta cultural, histórica y gastronómica del Caribe colombiano”.

Cartagena continúa ampliando su red de vuelos internacionales

Con esta nueva conexión, Cartagena fortalece su red de conexiones internacionales y continúa apostándole a incrementar la llegada de turistas extranjeros, además de dinamizar el intercambio comercial y cultural con Europa.

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La administración distrital señaló que continuará trabajando con las aerolíneas para gestionar nuevas rutas y aumentar las frecuencias internacionales desde el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez.