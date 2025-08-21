Rescataron a 44 indígenas que naufragaron en el río Guainía

El Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 50. acudió al rescate del resguardo Casiquiare. Foto: Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 50

Un total de 44 indígenas fueron rescatados tras naufragar en el río Guainía, cuenca hídrica fronteriza entre Colombia y Venezuela, en el departamento de Guainía, según informó la Armada de Colombia.

El incidente, registrado en el corregimiento de San Felipe, ocurrió cuando miembros del resguardo Casiquiare se encontraban a la deriva en el afluente, en donde habían permanecido durante más de dos horas, antes de ser encontrados por las autoridades fluviales que transitan el río.

El rescate fue llevado a cabo por unidades de la Armada, el sábado pasado, que patrullan la región fronteriza, caracterizada por ser de difícil acceso y con condiciones que pueden representar un peligro para las poblaciones locales, especialmente para los pueblos indígenas que habitan en esta área.

Según el teniente coronel José Luis Acuña Vargas, comandante del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 50., la embarcación presentó fallas técnicas en el motor, lo que impidió seguir su curso.

Miembros de la Armada escucharon los gritos de auxilio y se acercaron a asistirlos a constatar el estado de salud de los pasajeros, que no presentaron problemas médicos. Posteriormente, la embarcación fue remolcada al muelle de San Felipe junto con sus tripulantes, en donde se encontraban adultos y niños.

Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el río Guainía, también conocido como río Negro, es “el más caudaloso de todos los afluentes del río Amazonas y el más largo por su margen izquierda”, que recorre cerca de 2.250 kilómetros y le aporta, según la investigadora Vivian Karina Zeidemann, el 15% de su afluencia al Amazonas.