Así será Mar Medellín, el gran parque que estará junto al aeropuerto Olaya Herrera

Así quedaría el megaparque "Mar Medellín", que se entregaría en 2027. Foto: Alcaldía de Medellín

La alcaldía de Medellín anunció que invertirá alrededor de $195.000 millones en la construcción del “Mar Medellín” un nuevo megaparque, junto al aeropuerto Olaya Herrera, que renovará y unirá el aeroparque Juan Pablo II, la pista Mariana Pajón, zona acuática Carlos Mauro Hoyos y la unidad deportiva María Luisa Calle.

Según indicó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, la zona se convertirá en un centro de triatlón y un gran parque con renovadas zonas recreativas y acuáticas. “Han dicho que lo único que le falta a Medellín es mar y playa. Pues vamos a construir el Mar Medellín, para la gente. Vamos a volver este espacio, que es lo que se ha conocido tradicionalmente como el Juan Pablo II, en un referente a nivel mundial para el deporte y el esparcimiento ciudadano: el Gran Parque Medellín”.

Sobre esto, se anunció que se demolerá el coliseo Carlos Mauro Hoyos y se construirá una playa, donde se permitirá practicar deportes acuáticos, subacuáticos, náuticos y actividades lúdicas como snorkel, aquaeróicos, waterpolo, nado sincronizado, buceo, rugby subacuático, hockey subacuático, kayak, remo, vela (botes pequeños), yoga sobre el agua, entre otras, según señaló la alcaldía.

“Estamos hablando de 12.000 metros cuadrados. La medida de la piscina de olas son 2.500 metros cuadrados más. ¿A qué corresponde la superficie de agua, sin contar la piscina? Solo el mar. Eso corresponde a 10 piscinas olímpicas”, añadió Gutiérrez, quien indicó que será similar a la isla Johnny Cay, el doble de la playa de Taganga, en Santa Marta.

Además, se construirán dos piscinas olímpicas, piscina de olas, dos semiolímpicas, así como se renovará la pista de BMX Mariana Pajón, mientras que la pista de trote y ciclismo pasará de 1,6 a 3 km. Junto a esto se harán senderos internos y se habilitarán espacios recreativos y comerciales para los visitantes.

Con los cambios se ampliará la oferta deportiva de 26 a 39 disciplinas y la ciudad tendrá el principal centro de entrenamiento de triatlón público del continente.

De acuerdo con la empresa de Desarrollo Urbano (EDU), las obras iniciarán este mes con la renovación de la pista Mariana Pajón y la unidad deportiva María Luisa Calle, que se esperan entregar al finalizar el año. La intervención de los otros espacios se hará de manera progresiva hasta el primer semestre de 2027, que se hará la inauguración del parque completo.