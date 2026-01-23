Restricción de parrillero en moto regresará a Bucaramanga: estas son las zonas y horarios

Imagen de referencia. La alcaldía y la dirección de tránsito definirán agentes, horarios y tramos específicos para aplicar la restricción. Foto: Tránsito Bucaramanga

En Bucaramanga, la Dirección de Tránsito y la alcaldía anunciaron la restricción al parrillero en motocicleta, medida que será presentada ante un juez el próximo 2 de febrero, fecha límite fijada para la formalización del decreto.

Antes de que entre en vigencia, las autoridades locales adelantarán un proceso de socialización con la comunidad y el equipo técnico, explicando el objetivo de la medida que apunta a frenar el transporte informal y a reducir la siniestralidad vial en sectores específicos de la ciudad.

El director de Tránsito de Bucaramanga, Jhair Manrique, manifestó que el plan buscará afectar directamente los llamados “terminalitos” y no los desplazamientos cotidianos de los ciudadanos.

“No queremos afectar la movilidad del ciudadano en el día a día. Queremos afectar los más de 102 terminalitos de transporte informal que operan en Bucaramanga. Por el afán de transportar personas, nos están produciendo gran cantidad de accidentes e infracciones de movilidad”, indicó Manrique.

La restricción responde a una orden judicial que exige a los cuatro alcalde del área metropolitana implementar acciones inmediatas para el desmonte de estas estaciones ilegales y coordinar una estrategia en conjunto. Sin embargo, la medida había sido suspendida parcialmente por por orden del Tribunal Administrativo de Santander debido a una tutela de un motociclista en Girón y protestas que se registraron en contra de la medida.

Según lo anunciado, un juez ordenó la medida nuevamente a los alcaldes con ciertos punto a tener en cuenta para que se aplicara la medida. Las zonas priorizadas serán el Centro y el sector de Cabecera y para garantizar su cumplimiento asignarán agentes de tránsito en los sectores y horarios acordados.

Por su parte, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, aseguró que la restricción parcial empezará a regir el 2 de febrero. Y confirmó los sectores y horarios iniciales:

En el centro, se aplicará sobre la calle 36, desde el parque Santander hasta la carrera 15, entre las 6:00 a. m. y las 8:00 a. m., y de 6:00 p. m. a 8:00 p. m. En la comuna 12, el tramo irá desde la carrera 33 hasta la calle 56, a lo largo de la Quebradaseca, de 6:00 a 9:00 a. m. y de 6:00 a 9:00 p. m.

“Son medidas que solicita el juez 15 administrativo respecto a lo cual ya se ha venido socializando con los tros gremios, ellos han manifestado su punto de vista. Reitero, es un compromiso de todos”, indicó Portilla.