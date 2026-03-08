Ellos fueron los representantes a la Cámara más votados en 2026

El Salón Elíptico de la Cámara de Representantes. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Son datos que hay que coger con pinzas, pues los resultados de la Cámara de Representantes, a diferencia del Senado, hay que mirarlos por departamentos y ciudades. Sin embargo, les contaremos cuales fueron las listas y algunos de las candidatos más votados en las principales regiones.

Como algunos partidos decidieron dejar listas cerradas, en varias regiones y ciudades del país la tendencia estuvo marcada por una mayoría de votos hacia estas colectividades (Centro Democrático y Pacto Histórico).

Bogotá:

En el caso de la capital del país, así como en 2022, para este 2026 la mayoría de votos se fueron para el Pacto Histórico. Hace cuatro años lograron 852.895 votos, esta vez llegaron a un poco más de 907 mil. Le siguió en esta ocasión el Centro Democrático con casi 190 mil votos.

Llamó la atención que la candidata más votada en Bogotá fue Carol Stefanny Borda Acevedo, del Movimiento Salvación Nacional, de Abelardo De la Espriella, con casi 58.000 votos.

Antioquia:

En el departamento de Antioquia, el Pacto Histórico también obtuvo la mayoría de votos con un número cercano a los 391 mil, seguido del Centro Democrático, que obtuvo 176 mil.

Camilo Andrés Gómez Mosquera, del Partido Liberal, fue el candidato a la Cámara más votado en esa región con cerca de 71 mil votos.

Atlántico:

En esta parte del Caribe, el Pacto Histórico también punteó con 268 mil votos. En esta ocasión, un candidato aparece en segundo lugar. Se trata de Estefanel Gutiérrez Pérez, de Cambio Radical, con 96 mil votos. En tercer lugar, aparece Jezmi Lizeth Barraza Arraut, del Partido Liberal.

Boyacá:

Con la misma tendencia de las regiones en mención, aparece también el Pacto Histórico como la lista más votada con casi 93 mil votos. El candidato del Partido Alianza Verde, Yamit Noe Hurtado Neira, aparece segundo con 36 mil votos. Jaime Raul Salamanca, también de Alianza Verde, aparece tercer con 31 mil votos.

Santander:

Cerrando la lista de regiones agregamos a Santander, que también se inclinó al Pacto Histórico con 140 mil votos. Diego Fran Ariza Pérez, del Partido de la unión por la gente y Partido de la U, aparece segundo con 64 mil votos. Mario Jose Carvajal Jaimes, del Partido Liberal, aparece en tercer puesto con 61 mil votos.

Valle del Cauca:

En este departamento también lideró el Pacto Histórico, que tuvo 586 mil votos. Al igual que en Atlántico, un candidato apareció en la segunda casilla, en lugar del Centro Democrático, que apareció tercero.

El candidato en cuestión es Víctor Manuel Salcedo Guerrero, del Partido de la unión por la gente, que registró casi 68 mil votos, seguido del Centro Democrático, que sacó casi 55 mil.

¿Cuántas curules tiene la Cámara de Representantes y cómo se reparten?

Este domingo fueron 491 listas las que estuvieron en la contienda para llegar a la Cámara de Representantes. De los 2010 candidatos que se presentaron, menos del 9 % llegarán al Legislativo.

En total, son 182 escaños los que conformarán la cámara baja a partir del 20 de julio. El número solía ser mayor, pues se contaban los cinco escaños que tenía Comunes como parte de lo negociado en el Acuerdo de Paz. Pero en esta elección entraron a competir con el resto de los partidos en las urnas y será, además, la última de las 16 curules transitorias para la paz, que también se amparan bajo lo pactado en La Habana.

¿Cómo se distribuye la Cámara de Representantes?

Aquí les contamos que los 182 escaños no se eligen este 8 de marzo. Uno de ellos está reservado para la fórmula vicepresidencial que haya sacado la segunda mejor votación, por ello, solo el 31 de mayo —o, en su defecto, el 21 de junio, día de la segunda vuelta—, se conocerá efectivamente quién lo ocupará.

Además, dos de esas curules son para la circunscripción especial para las comunidades afro, actualmente ocupadas por Ana Rogelia Monsalve (Partido Demócrata) y Miguel Polo Polo. Una es de la curul indígena, que hoy es ocupada por Norman David Bañol (Mais) y otra es de los colombianos en el exterior (Carmen Ramírez, del Pacto Histórico). Todas estas sí se elegirán este 8 de marzo, con un tarjetón diferente al de las circunscripciones territoriales.

¿Cuánto gana un representante a la Cámara?

Empecemos por decir que el decreto 0030 de 2026, firmado por el presidente Gustavo Petro, hizo un recorte al monto que reciben los congresistas mensualmente. Este comenzará a regir a partir del próximo 20 de julio, cuando se instale el nuevo Congreso.

¿En qué consiste ese recorte? En la eliminación de la prima especial de servicios para los congresistas a partir del nuevo periodo legislativo. Este se instauró con el decreto 2170 de 2013, que sustituyó las primas de localización, vivienda y salud de los congresistas por una prima especial de servicios equivalente, en ese momento, a COP 7 millones.

Actualmente, ese monto ascendería a los COP 16 millones, que se restaría a los COP 52 millones que reciben actualmente los legisladores. En pocas palabras, el salario de esos nuevos legisladores sería de COP 36 millones.

