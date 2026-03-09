Los quemados del Senado y la Cámara en 2026: Álvaro Uribe, Polo Polo y más

De izquierda a derecha: Lina Garrido, Miguel Polo Polo, Álvaro Uribe Vélez, Angélica Lozano y Katherine Miranda. Foto: El Espectador

El Congreso se renovó este domingo para los próximos cuatro años. Algunas de las caras de políticos con los que los colombianos se habituaron, no continuarán.

El primer gran quemado de este domingo es Álvaro Uribe Vélez. El expresidente y jefe natural del Centro Democrático no alcanza a llegar al Congreso.

Uribe se ubicó en el puesto 25 de la lista del Centro Democrático con un objetivo: impulsar la votación del partido y arrastrar a los demás candidatos, apelando a su liderazgo político y a la base electoral que ha construido durante más de dos décadas de carrera. La estrategia no fue suficiente esta vez para asegurarle un lugar en el Legislativo. Su partido, sin embargo, será la segunda fuerza política más importante del Senado en los próximos cuatro años.

En el Centro Democrático también se quema Marelen Castillo, quien fue fórmula a la vicepresidencia de Rodolfo Hernández en las elecciones presidenciales de 2022, dupla que llegó hasta la segunda vuelta y obtuvo una votación histórica para un movimiento que se vendía por aquel entonces como una opción “outsider”. Castillo, académica y exdirectiva universitaria, entró a la política nacional como parte de ese proyecto, pero en esta elección no logra alcanzar una curul.

En el Pacto Histórico, que es la lista más votada del Senado, Julio César González Quiceno, el caricaturista conocido como “Matador”, se quema. El dibujante, reconocido por sus caricaturas políticas y su presencia en redes sociales, había dado el salto a la política electoral, pero no logró alcanzar una curul en el Senado.

Se quema Ingrid Betancourt y toda su lista, Oxígeno, que no pasa el umbral. La excandidata presidencial, una de las figuras más conocidas de la política colombiana desde los años noventa y recordada por su secuestro durante más de seis años por las Farc, había intentado revivir su movimiento político tras regresar al país y volver a la arena electoral.

La congresista Angélica Lozano, de la Alianza por Colombia, que en las elecciones anteriores había logrado una votación destacada en Bogotá, se quema en esta ocasión y queda por fuera de la distribución de curules.

Lozano ha sido una de las figuras más visibles de ese partido en el Congreso, con una agenda en temas anticorrupción, transparencia y derechos civiles. Katherine Miranda también se queda sin curul. La representante, que llegó a la Cámara como una de las caras jóvenes de la Alianza Verde y ha tenido protagonismo en debates de control político, no logra repetir su presencia en el Congreso.

Tampoco alcanza una curul Jorge Enrique Robledo, una de las figuras históricas de la izquierda colombiana. Robledo fue durante años el senador más votado del Polo Democrático y construyó su trayectoria política con fuertes debates sobre economía, agricultura y tratados comerciales. Tras su salida de ese partido, impulsó el movimiento Dignidad y participó en la consulta presidencial de la Coalición de la Esperanza, sin lograr mayor respaldo electoral.

Otros nombres que se quedan por fuera son María Paz Gaviria, hija del expresidente y jefe liberal César Gaviria, quien ha tenido presencia en el sector cultural y en proyectos de promoción de las industrias creativas; y César Augusto Lorduy, dirigente de Cambio Radical y exrepresentante a la Cámara que ha estado cercano a la estructura política de ese partido en la costa Caribe. También se quema Juan Carlos Lozada, representante liberal que llegó al Congreso con una agenda animalista.

A la lista de quemados se suma Lucho Garzón, exalcalde de Bogotá y exdirigente sindical, recordado por su paso por la Central Unitaria de Trabajadores y por haber gobernado la capital entre 2004 y 2007. Por el partido de La U se quema Javier Fernández Franco, el “cantante del gol”, que durante décadas se hizo conocido en la radio deportiva por su estilo narrando goles y grandes jugadas del fútbol, y que en esta ocasión intentó dar el salto a la política sin lograr una curul en el Congreso.

“Polo Polo” también se quema. En el 2022 se presentó como candidato al Congreso en la Elecciones Legislativas, con el respaldo del Consejo Comunitario Fernando Ríos Hidalgo, siendo la lista más votada con 40.053 votos quedando así electo como representante para la Curul de la Circunscripción Afrodescendientes. El Representante hace parte de la Comisión Primera Constitucional, Comisión Legal Afro, Comisión Accidental de Víctimas, Comisión Accidental de AFINIA y Comisión Accidental de Juventud, para la legislatura 2022-2026.

Hay que agregar también los casos de los candidatos capturados en la jornada electoral de este domingo 8 de marzo. El primero -que después fue dejado en libertad-, fue Víctor Hugo Moreno Bandeira, candidato a la Cámara de Representantes por Amazonas, pues al parecer arrojó una bolsa con COP 20 millones, dinero que luego habría usado para sobornar a los policías que lo capturaron.

En la tarde, el Centro Democrático informó que había expulsado al candidato por la presunta comisión del delito de cohecho. También nos enteramos de la captura de Freddy Camilo Gómez Castro, candidato al Senado por el Partido de la U, que, presuntamente, habría participado en la red de corrupción que, según la Fiscalía, favoreció actividades de contrabando para Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo.

En el mismo proceso también fueron capturados los exuniformados José Luis Olaya Caicedo y Édgar Humberto Bacca Sánchez, quienes, al parecer, cumplían funciones clave dentro de la red: el primero identificando policías que pudieran colaborar y recolectando dinero para sobornos en Cartagena, y el segundo gestionando información sobre contenedores que no debían ser inspeccionados en los puertos de Barranquilla y Cartagena. Los tres serán imputados por concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.

