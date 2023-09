Revelan detalles de jóvenes muertos en Cartago: un desconocido llamó al papá

Los jóvenes habían desaparecido en Cartago (Valle) el pasado 3 de junio. Ofrecen una recompensa de $50 millones para dar con los responsables del crimen. Foto: Noticias Caracol

El pasado 21 de septiembre se confirmó que los restos encontrados en agosto en una laguna de Cartago (Valle del Cauca), son de los jóvenes Daniela Díaz y Nicolás Aristizábal, quienes habían desaparecido desde el 3 de junio, cuando salieron a una fiesta.

Le recomendamos: Ya fue controlado el incendio forestal en Altos de Menga, Cali

Según dijo el alcalde de Cartago, Víctor Alfonso Álvarez Mejía, “en pleno comité de orden público nos informaron que los restos encontrados en una laguna de Cartago, el pasado 13 de agosto, corresponden a Daniela y Nicolás, según los dictámenes forenses”.

“Que la justicia colombiana, el gobierno colombiano se encargue de hacer pagar a los que cometieron este crimen tan atroz que hicieron con nuestros hijos”, pidió Lina María Gómez, madre de Nicolás, quien asegura que gracias a una llamada anónima pudo encontrar el cuerpo de su hijo.

Le puede interesar: Los retos del Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior 2023

En una entrevista con Noticias Caracol, Juan Pablo Santiago, padre de Daniela, dio más información sobre cómo se enteró del lugar en el cual estaba su cuerpo. “Estaba abriendo la puerta de la casa cuando recibí una llamada de un número privado, ya era como la tercera vez que me timbraban de ese número, pero nunca me hablaban. Ese día me dijeron que en ese sector de la laguna, específicamente por el lado del batallón, que había una muchacha con una estaca clavada en el pecho”, dijo.

Más sobre Colombia Capturaron a uno de los presuntos asesinos del maestro de colegio en Yolombó Se acusa a alias “Isasa”, quien sería integrante del Clan del Golfo, de haber asesinado a Steven Chalarcá. Capturaron a uno de los presuntos asesinos del maestro de colegio en Yolombó “Llegó con un arma”, se conoce nuevo caso de maltrato laboral en empresa de Ibagué El abogado de los empleados anunció que buscará que sean indemnizados por el hecho de violencia que se conoció en un video. “Llegó con un arma”, se conoce nuevo caso de maltrato laboral en empresa de Ibagué

“Yo me fui con mi cuñado, llegamos e hicimos una búsqueda por ahí de dos horas, sin nada. Ya cuando veníamos saliendo miré para asomarme hacia una parte como un barranco y vi flotando el cuerpo. Cuando lo vi yo dije que era de una mujer”.