Revelan la identidad del hombre que fue asesinado en el concierto de Maelo Ruiz

En la noche del lunes se presentó una balacera en medio de la presentación del cantante salsero Maelo Ruiz, que se encontraba cantando durante las fiestas patronales del municipio de San Pedro de Cartago, en Nariño, donde se encontraban cerca de tres mil personas.

23 minutos después de que se iniciara el show del artista estadounidense, al lugar llegó un grupo de hombres armados, quienes empezaron a disparar. En videos compartidos a través de redes sociales, se logra ver cómo el pánico se apodera de los asistentes, que empiezan a huir del lugar, mientras que el equipo de seguridad del salsero lo evacuó del escenario.

El hecho quedó registrado en videos que circulan en redes sociales, en los que se escuchan los disparos, que terminan con la presentación de los músicos y el cantante, que llevaba poco más de 20 minutos en tarima. También se observa a los asistentes que corren hacia un mismo lugar, en el que hubo una estampida en la que cayeron personas y quedaron lesionadas.

“El día de ayer una persona sin mediar palabra atenta contra la vida de un ciudadano que se encontraba departiendo en un concierto. Durante los hechos una persona pierde la vida y una más resulta herida siendo trasladada al Hospital de la Unión. Nuestros funcionarios buscan esclarecer los móviles del hecho”, aseguró el comandante de la Policía de Nariño, Wilson Siza Ramírez.

¿Quién era el hombre asesinado en el concierto de Maelo Ruiz?

Tras la balacera fue asesinado un hombre identificado como Carlos Montero, alias ´Huele-huele´, de 30 años de edad, quien semanas atrás había salido de la cárcel de Popayán, en Cauca, según informó Blu Radio. “Lo identificaron y le dispararon; lo había seguido hasta este lugar, pero con una acción integral y rápida de la Policía se pudo identificar al autor, que será presentado ante la justicia”, señaló Siza Ramírez

También se reportó una persona herida, quien es un joven, hijo de un policía. La víctima fue trasladada a un centro hospitalario del municipio de La Unión y se desconoce su diagnóstico.

Habitantes del municipio de Nariño afirmaron a medios locales que Montero había cumplido una condena en prisión en los últimos meses y que ya ‘se había salvado’ de un atentado anterior, en el que escapó de hombres que lo perseguían en una motocicleta. Es así que se especula que el caso podría tratarse de un ‘ajuste de cuentas’.

Maelo Ruiz sobre balacera en su concierto en Nariño

Sobre lo sucedido, el cantante neoyorquino Maelo Ruiz le dijo a la FM: “Estábamos cantando ‘Regálame una noche’ y mi equipo me sacó hacia un lado de la tarima, yo no entendía lo que pasaba... Esto son cosas que pasan, ya me había sucedido en Venezuela, por fortuna estamos bien”. Así mismo, aseguró que este suceso no impedirá que se siga presentando en el país.

