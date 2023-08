Maelo Ruiz habló sobre la balacera en su concierto en Nariño

El salsero Maelo Ruiz se presentaba en las fiesta patronales del municipio ante cerca de tres mil personas. Foto: Twiiter

En la noche del lunes se presentó una balacera en medio de la presentación del cantante salsero Maelo Ruiz, que se encontraba cantando durante las fiestas patronales del municipio de San Pedro de Cartago, en Nariño, donde departían cerca de tres mil personas.

El hecho quedó registrado en videos que circulan en redes sociales, en los que se escuchan los disparos, que terminan con la presentación de los músicos y el cantante, que llevaba poco más de 20 minutos en tarima. También se observa a los asistentes que corren hacia un mismo lugar, en el que hubo una estampida en la que cayeron personas y quedaron lesionadas.

“El día de ayer una persona sin mediar palabra atenta contra la vida de un ciudadano que se encontraba departiendo en un concierto. Durante los hechos una persona pierde la vida y una más resulta herida siendo trasladada al Hospital de la Unión. Nuestros funcionarios buscan esclarecer los móviles del hecho”, aseguró el comandante de la Policía de Nariño, Wilson Siza Ramírez.

Esta visión contrasta con la del alcalde del municipio, Amado Urbano, quien le dijo a Blu Radio, que este suceso “no fue dentro del concierto, fue en una calle aledaña. No hubo riñas (…) Parece que lo estaban siguiendo (a la víctima) porque no fue en el parque”.

Finalmente, la víctima se conoce como Carlos Montero, quien presuntamente había salido hace pocas semanas de la cárcel de Popayán (Cauca) y se habla de un ajuste de cuentas. Mientras tanto, la Policía Nacional añadió que ya tiene la información suficiente para capturar al responsable de este hecho y solo espera la autorización por parte de la Fiscalía.

Maelo Ruiz sobre balacera en su concierto

El cantante neoyorqino Maelo Ruiz viajó a Colombia para presentarse en varias ciudades durante estos días. Inició el pasado viernes en la Feria de las Flores en Medellín y este lunes se presentó en las fiestas patronales de San Pedro de Cartago, en Nariño, donde sucedieron los hechos.

El salsero se pronunció sobre este episodio y le dijo a la FM: “Estábamos cantando ‘Regálame una noche’ y mi equipo me sacó hacia un lado de la tarima, yo no entendía lo que pasaba... Esto son cosas que pasan, ya me había sucedido en Venezuela, por fortuna estamos bien”. Así mismo, aseguró que este suceso no impedirá que se siga presentando en el país.

Momentos de pánico vivieron asistentes al concierto de Maelo Ruiz en las fiestas de San Pedro de Cartago, Nariño. Se presentó tiroteo y múltiples riñas entré los presentes frente al cantante puertoriqueño. #53 pic.twitter.com/f1SWveyqJI — WILMER Pacheco Trujillo (@JoseWilmerPache) August 1, 2023

