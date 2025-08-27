Se registra el desplazamiento de por lo menos 22 familias tras combates en Anorí

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que en esta zona hay influencia del ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc. Foto: El Mundo

Por combates entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo en la zona rural de Anorí, Antioquia, al menos 22 familias tuvieron que abandonar sus hogares por temor a quedar en medio del fuego cruzado. Según el alcalde del municipio, Gustavo Silva, los afectados viven en la vereda Providencia.

La mayoría de las familias, según Silva, se desplazaron hacia el corregimiento de Liberia, mientras que otros están buscando refugio en municipios del Bajo Cauca antioqueño. “En este punto se presentaron los combates, entonces la gente salió corriendo para pasar el río Nechí y llegar a otros municipios como Cáceres, para pasar a El Bagre y a Zaragoza. Los otros salieron hacia el corregimiento de Liberia, que es una zona en esa misma región donde hay mejores condiciones de seguridad, y algunos hacia el casco urbano de Anorí”, añadió el mandatario.

El alcalde añadió que en el territorio hay preocupación debido a que 13 policías han sido asesinados durante este año y la violencia se ha ido intensificando. La alcaldía de Anorí anunció que hay un plan de contingencia para atender a las personas desplazadas, pero también pidió al Gobierno Nacional una intervención urgente para poder evitar nuevos casos, así como se garantice la seguridad de la población.

Recientemente, otras 20 familias en la vereda Los Toros de Amalfi fueron desplazadas luego del atentado a un helicóptero de la Policía el jueves 21 de agosto. La Defensoría del Pueblo alertó que fueron 45 personas que llegaron a la zona urbana del municipio.

A su vez, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló que la fuerza pública debe enfrentar a los grupos armados ilegales que se encuentran en el departamento, que serían el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc.