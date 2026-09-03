Medellín no cumplió la meta en su primer día sin racionamiento de agua: “no nos fue bien”

Imagen de referencia. El próximo lunes se evaluará si retoma el racionamiento por zonas y en más lugares de Medellín. Foto: EFE - Thais Llorca

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Pese a los llamados que hizo la alcaldía de Medellín a la ciudadanía para comenzar a ahorrar agua por las condiciones que se presentan en los embalses de la ciudad y que podrían empeorar por la llegada del fenómeno de El Niño, en la ciudad se registró un aumento en el consumo del líquido.

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En el balance que hizo del primer día sin racionamiento por comunas y en el que se le pidió a toda la ciudad ahorrar el agua, el mandatario advirtió que solo se registró una disminución de dos litros en el sistema que se surte de La Fe, que es el que alimenta al sur de la ciudad.

En cambio, en el de Riogrande II (que abastece al centro de la ciudad) hubo un aumento de ocho litros por vivienda, mientras que en el de Piedras Blancas, el más pequeño y el que se encuentra en mayor riesgo, el aumento fue de 70 litros por vivienda.

“Nos quedan 4 días, y sí podemos lograrlo. Esto depende de todos: duchas más cortas, cerrar la llave mientras nos cepillamos, no lavar el carro con manguera y reutilizar el agua siempre que podamos”, aseguró el alcalde Gutiérrez.

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El pasado viernes, EPM anunció un racionamiento de agua en cinco localidades del nororiente y centro-oriente, debido a los bajos niveles de los caudales del embalse de Piedras Blancas y quebradas aledañas, que surten a esta zona de la ciudad. Aunque en un principio se dijo que la medida se aplicaría por todo septiembre, tras dos días de aplicación, el alcalde Fico Gutiérrez reversó la medida y anunció que apelarían al ahorro voluntario de toda la ciudad y el área metropolitana.

La preocupación es que se han alcanzado niveles mínimos históricos en ríos como el Cauca, así como se prevén reducciones mayores para fin de año cuando entre por completo el fenómeno de El Niño. El alcalde señaló que si la medida no funciona en los próximos cinco días se volverán a aplicar los racionamientos, incluyendo más zonas de la ciudad y el área metropolitana.

Por ello, finalmente, Gutiérrez pidió tener duchas más cortas, cerrar la llave mientras se cepillan los dientes, no lavar el carro con manguera y reutilizar el agua siempre que sea posible.

Desde la alcaldía se anunciaron racionamientos en los edificios públicos, así como que ya no se regarán los jardines públicos en el día. Adicionalmente, se intensificarán los operativos contra los lavaderos de carros clandestinos y los que están sobre vía pública, para atender el desabastecimiento.