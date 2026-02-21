Superservicios alerta alto nivel de los ríos que surten a embalses

El reporte de la Superservicios señala que ríos como Sinú, Sogamoso e Ituango superan ampliamente sus máximos históricos. Foto: Reforestadora del Sinú

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios informó este 21 de febrero que el sistema hídrico nacional registra aportes extraordinarios en varios de los ríos que surten a las hidroeléctricas del país, en medio de la actual contingencia climática.

Caudales por encima del promedio

Según el reporte, el río Sinú está por encima del 541% de su promedio histórico, el Sogamoso 357% y el Ituango 173%. Aunque el Sogamoso redujo su nivel frente al pico del 19 de febrero, la presión hídrica general se mantiene alta. La entidad señaló que un mayor caudal implica más ingreso de agua y mayor potencial de generación de energía hidroeléctrica, lo que debería reflejarse en menores costos de generación.

Además, explicó que el aumento de varios ríos muy por encima de su promedio obliga a una gestión cuidadosa de los excedentes, con el fin de evitar afectaciones en la operación del sistema eléctrico y en las zonas aguas abajo de donde se realizan las descargas controladas.

La Superservicios agregó que el monitoreo es permanente y que el seguimiento técnico busca garantizar una operación segura y confiable, en coordinación con las autoridades competentes en materia ambiental y de gestión del riesgo.

Embalses al límite

El informe advierte que cuando varios ríos superan simultáneamente sus niveles históricos, el sistema debe gestionar excedentes. Embalses como Ituango y Urrá continúan vertiendo agua al estar cerca de su capacidad máxima.

En contraste, otros como Punchinchá (34,3 %) y Altoanchicayá (32 %) siguen descendiendo pese a recibir aportes elevados, lo que evidencia un trabajo intensivo de generación de energía.

La Superservicios precisó que este reporte corresponde al seguimiento técnico del sistema eléctrico. Las alertas ambientales y declaratorias del riesgo son competencia de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.

La entidad indicó que mantiene monitoreo permanente para garantizar una operación segura y confiable del sistema eléctrico nacional.