Robaron más de COP 1.500 millones de banco en Caloto, Cauca; abrieron un hueco en la pared

El robo se registró en la noche del pasado domingo, en medio de las elecciones presidenciales. Foto: Archivo particular

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Las autoridades están tras la pista de los delincuentes que el pasado fin de semana hicieron un millonario robo en una entidad bancaria del municipio de Caloto, en Cauca. Por un hueco que abrieron en una pared, los sujetos sacaron más de COP 1.500 millones de pesos.

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Sobre lo ocurrido, se conoce que los delincuentes planearon con toda la meticulosidad el robo. Además de alterar los sistemas de seguridad para no ser detectados, sacaron el dinero por una pared que une a la sede del banco BBVA con la Oficina de Agricultura y Ambiente del municipio.

Sumado a esto, se conoció que los ladrones usaron herramientas especializadas en demolición para ingresar al banco, donde las autoridades encontraron que varias chapas habían sido alteradas, así como las cámaras de seguridad.

Asimismo, se cree que los delincuentes aprovecharon el movimiento de uniformados de la Policía por las elecciones para realizar el millonario robo sin que se pudiera levantar mayor sospecha.

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“El hecho se encuentra siendo investigado por el CTI de la Fiscalía, la realización de los actos urgentes, inspección al lugar de los hechos y recolección de elementos materiales probatorios para avanzar en el esclarecimiento de este caso”, indicó la Policía del Cauca en comunicado.

Hasta el momento, el banco no se ha pronunciado sobre el millonario robo. La comunidad, que fue la que se dio cuenta de los movimientos extraños en los alrededores de la entidad bancaria, pidió a las autoridades reforzar la seguridad, debido a que el hecho se presentó en pleno centro del casco urbano.