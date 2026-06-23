Lo que se sabe de la mujer que murió en cirugía para retiro de biopolímeros en Medellín

Imagen de referencia. La mujer había viajado desde Nueva York, donde actualmente residía. Foto: Pexels / Anna Shvets

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La Seccional de Salud de Antioquia anunció que abrió una investigación para determinar las causas de la muerte de la enfermera Paula Andrea Beltrán Sandoval, de 41 años, quien falleció en un reconocido quirófano en Medellín mientras le realizaban una intervención para el retiro de biopolímeros de sus glúteos.

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Según señalaron las autoridades, el hecho se registró dentro de la Torre Médica de El Tesoro, en el barrio El Poblado. La mujer llevaba un poco más de una hora en cirugía, en medio de la cual le estaban retirando los biopolímeros de la cadera, cuando presentó un paro cardiorrespiratorio. Aunque los médicos intentaron realizar las maniobras de reanimación, no pudieron salvarle la vida.

La mujer había llegado desde Nueva York a la ciudad el 15 de junio con el interés de visitar a su familia y realizarse la intervención quirúrgica por la que pagó COP 38 millones, y que finalmente se realizó el 18 de junio.

El reporte de las autoridades señala que el cuerpo fue ingresado a Medicina Legal con lesiones en el tórax, producidas por las maniobras de reanimación. De igual forma, se confirmó que la mujer no presentaba enfermedades o antecedentes médicos que pudieran alertar algún riesgo.

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Ante esto, las autoridades departamentales iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar si el centro médico y el cirujano encargado de la intervención contaban con los requisitos correspondientes para realizar este tipo de intervenciones, así como si se cumplieron los procedimientos establecidos para estos casos.

Los centros de intervenciones estéticas han estado bajo la mira de las autoridades ante los reiterados casos de irregularidades que se han registrado en el país, como el de Yulixa Toloza, cuyo cuerpo fue hallado en Cundinamarca luego de una serie de irregularidades cometidas dentro de una estética en Bogotá que no tenía el permiso ni las condiciones para hacer este tipo de cirugías.

Específicamente en Medellín, se destaca el caso de Carolina Merchán Jaramillo, de 30 años, quien falleció tras someterse a una abdominoplastia en febrero pasado.

Ante este tipo de hechos, las autoridades indicaron que han aumentado las labores de control, en medio de las cuales se han cerrado 64 centros estéticos en los que se evidenciaron irregularidades e inconsistencias en el cumplimiento de los protocolos para realizar determinadas intervenciones.