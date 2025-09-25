Fico Gutiérrez envió carta al FBI y la DEA por “tarimazo” de Petro, en Medellín

En la tarima, junto al presidente, estuvo el exalcalde Daniel Quintero y jefes de las narcobandas de Medellín. Foto: Presidencia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en el congreso de Fenalco de este jueves 25 de septiembre, mencionó que desde su alcaldía enviaron una carta al Departamento de Estado de Estados Unidos, la DEA y el FBI, en la que aseguró que se presentó una situación crítica de seguridad y criminalidad trasnacional por el evento público “Un pacto por la Paz Urbana de Medellín” que se llevó a cabo el 21 de junio de este año, y que el mandatario calificó como “el tarimazo”. Durante esa jornada, el presidente Gustavo Petro estuvo acompañado de nueve cabecillas de estructuras criminales en la tarima como presuntos voceros de paz.

El documento lo envió en julio, pero lo publicó recientemente en sus redes sociales, en el que expresó inicialmente: “Respetuosamente, me dirijo a ustedes con el fin de expresar una profunda preocupación institucional por los recientes hechos que, desde la política nacional del actual Gobierno colombiano, presuntamente están favoreciendo de forma directa e indirecta a estructuras criminales”.

Además, Gutiérrez enfatizó en que estas personas fueron exhibidas como voceros de paz a pesar de tener condenas por crímenes atroces “como homicidio, tráfico de narcóticos, uso de menores de edad para la comisión de delitos, desaparición forzada, secuestro extorsivo, extorsión y concierto para delinquir, entre otros delitos de altísima gravedad”, se lee en el documento.

Entre ellos están Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom, y Freyner Alfonso Ramírez García, alias Pesebre, incluidos en la lista OFAC del Departamento del Tesoro de EE. UU. Según el alcalde, su salida de la cárcel de Itagüí no contó con autorización judicial y se habría dado por solicitud de la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico.

Por esto, el mandatario agregó que este hecho representó “una grave afectación institucional”, ya que, a su criterio, es un acto que revictimiza a las personas que han sufrido por las acciones de estos grupos criminales.

Por su parte, la senadora Zuleta defendió la presencia de los cabecillas en el acto en su momento. “Era un evento en plaza pública sobre la paz urbana y un evento en el que se estaba hablando de paz. El proceso de paz inició hace dos años. El evento se convocó precisamente para eso. Lo que sería inexplicable es que no se les convocara a los voceros de las estructuras debidamente reconocidos por el presidente de la república para este tipo de diálogos urbanos”, dijo a W Radio.

Gutiérrez también hizo mención de posibles filtraciones de información acerca de operativos en contra de algunos criminales, que según él, fueron alertados previamente y por eso sus capturas se habrían frustrado.

El mandatario finalizó la carta con un llamado a Estados Unidos para que refuercen los mecanismos de cooperación y puedan enfrentar de manera conjunta la situación que podría poner en riesgo los avances alcanzados en seguridad en Colombia y en países aliados, según advirtió el mandatario local.

“Rechazamos cualquier tipo de legitimación institucional de estructuras criminales que han generado dolor, desplazamiento y muerte en nuestras comunidades, y cuyas actividades siguen teniendo como destino las calles de Estados Unidos de América. Por ello, las amenazas que enfrentamos actualmente no son únicamente locales. Son amenazas compartidas, y sólo mediante la cooperación podremos enfrentarlas con eficacia”, concluyó.