Alerta en Barrancabermeja por sobreocupación hospitalaria y demoras en remisiones

La sobreocupación en Bucaramanga ha generado retrasos en traslados y mayor presión sobre la red de salud del distrito. Foto: Alcaldía Distrital en Barrancabermeja

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La Secretaría de Salud de Barrancabermeja encendió las alertas ante la sobreocupación hospitalaria en el área metropolitana de Bucaramanga, una situación que está impactando directamente la atención y remisión de pacientes en el distrito.

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De acuerdo con la entidad, esta alta demanda ha generado demoras en el traslado de personas que requieren servicios de mayor complejidad, lo que ha obligado a extender los tiempos de espera y buscar alternativas fuera del departamento en algunos casos.

Demoras en remisiones y presión en el sistema

El secretario de Salud, Andrés Manosalva Camargo, indicó que algunos pacientes han tenido que esperar largos periodos para ser atendidos y trasladados a centros asistenciales. “Hemos tenido casos de pacientes que superan las 48 horas en espera de regulación”.

Ante este panorama, se ha fortalecido la articulación con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) departamental, así como con instituciones como la Clínica Comuneros y el Hospital Universitario de Santander, que también presentan alta ocupación. En algunos casos, los pacientes han tenido que ser remitidos a ciudades como Valledupar y Barranquilla para recibir atención especializada.

Desde la administración distrital se aseguró que la red hospitalaria de Barrancabermeja continúa operando y atendiendo la demanda con sus prestadores de salud. Sin embargo, las autoridades advierten que “la capacidad del sistema se mantiene bajo presión debido al incremento de casos que requieren atención urgente”.

La alcaldía está en alerta amarilla y mantiene monitoreo constante sobre la evolución de la situación.

Accidente de tránsito, uno de los factores clave

Las autoridades han señalado que la alta siniestralidad vial es uno de los principales factores que está aumentando la demanda en los servicios de urgencias. Imprudencias como el exceso de velocidad, la conducción bajo efectos del alcohol y el incumplimiento de normas de tránsito continúan generando ingresos constantes a los centros asistenciales, especialmente en casos que requieren atención especializada.

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Este flujo de pacientes, sumado a la sobreocupación en Bucaramanga, ha incrementado la presión sobre la red hospitalaria y las capacidades de respuesta del sistema.

Llamado al autocuidado

Frente a este escenario, la Secretaría de Salud reiteró el llamado a la ciudadanía a priorizar el autocuidado y evitar situaciones que puedan generar una mayor demanda en los servicios médicos. “Es importante enviar un mensaje de convivencia pacífica y de cuidado de la salud, para evitar situaciones que incrementen la presión sobre el sistema” manifestó el secretario..

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Las autoridades también recomendaron acudir a los servicios de urgencias solo en casos necesarios, con el fin de evitar una mayor congestión en la red hospitalaria.