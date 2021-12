“Se arriesgó por vocación”, esposa de policía muerto tras explosión en Cúcuta

Actualmente, Cúcuta y su área metropolitana se encuentran inmersas en una disputa territorial por estructuras armadas ilegales que buscan, bajo amenaza y muerte, imponer su ley en la comunidad y controlar las economías ilegales de la zona. Imagen de referencia. Foto: Agencia AFP

Los hechos en los que murieron dos policías en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta siguen siendo materia de investigación. Los intendentes, condecorados por su labor en la desactivación de explosivos, perdieron la vida el pasado martes mientras atendían una amenaza de detonación. En la primera explosión murió una de las personas que llevaba los artefactos.

“Se arriesgó por vocación; sabía que había un peligro latente”, afirmó Belkys Báez, esposa del policía William Bareño Ardila, en entrevista con W Radio. La mujer, quien es ingeniera de minas, conoció a Bareño en el año 2006 en un curso de formación en el manejo de explosivos. “El decía que donde había una bomba habían muchas muertes y que había que salvar vidas. Él no solo estudiaba sobre eso, sino también sobre los incendios y cómo se propagaban”, aseguró.

También dijo que tenía conocimiento, desde hace por lo menos tres meses, de que su marido no tenía todos los implementos para su trabajo. “No había equipos. No tenían equipos. El robot estaba dañado, el traje no lo tenían, porque no sé a quién le corresponde entregar la dotación, eso debe ser objeto de investigaciones”, denunció. “Yo no sé si estoy causando una molestia para mi familia con esto que digo, sin embargo es la verdad”, agregó.

Al respecto, el general Fernando Murillo, director de la DIJIN, señaló en Caracol Radio que, si bien es cierto que los uniformados que atendieron la explosión del aeropuerto de Cúcuta no estaban usando los trajes especiales, para el procedimiento en específico que realizaban no era el protocolo usarlos. “Realmente en el procedimiento no se iba a utilizar esta investidura, teniendo en cuenta que ellos no estaban desactivando el dispositivo, apenas estaban en la verificación para ver qué protocolo iban a utilizar”, aseveró el alto oficial.

Báez aseguró que su esposo estaba próximo a salir de la Policía. ”Llegó un momento en el que las cosas se pusieron feas en el departamento y nos dijo que se iba a retirar, que en febrero del año entrante se retiraba, porque el miedo le llegó (...) Él estaba trabando extra en la Policía, lo seguía haciendo porque amaba su trabajo y porque no había funcionarios como él”, señaló. ”El muchacho con el que él murió (David Reyes Jiménez), su compañero, hace un mes y medio los premiaron, la noche de la excelencia porque desactivaron un carro bomba que habían dejado en la zona urbana de El Tarra (...) Este 21 se iban otra vez a Bogotá para la condecoración general”, añadió.

Actualmente, Cúcuta y su área metropolitana se encuentran inmersas en una disputa territorial por estructuras armadas ilegales que buscan, bajo amenaza y muerte, imponer su ley en la comunidad y controlar las economías ilegales de la zona. Esta competencia armada, entre el Clan del Golfo, Los Rastrojos, y el ELN, se ha desenvuelto, principalmente, en la zona rural de Cúcuta, y en el municipio de Puerto Santander.