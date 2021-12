¿Por qué los antiexplosivos que atendieron atentado en Cúcuta no usaron traje?

El atentado ocurrió durante la madrugada del 14 de diciembre en el aeropuerto de Cúcuta. / AFP Foto: SCHNEYDER MENDOZA

Los intendentes William Bareño Ardila y David Reyes Jiménez, miembros del escuadrón antiexplosivos de la Policía no utilizaron trajes especiales cuando llegaron a atender la detonación del pasado 14 de diciembre en el aeropuerto de Cúcuta. Los condecorados policías perdieron la vida luego de que la carga les explotara. La esposa de uno de ellos denunció que la ausencia de ese traje les habría costado la vida, pero desde la institución tienen otra explicación.

Los uniformados llegaron al aeropuerto Camilo Daza de la capital de Norte de Santander luego de la primera detonación. “Nuestros explosivistas al hacer el reconocimiento de la zona, identifican una maleta. Al acercarse, con todas las medidas de seguridad, detona. Nuestros dos explosivistas ofrendaron la vida”, explicó el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Giovanni Madarriaga. Cuando se acercaron al paquete, la bomba detonó y les arrebató la vida inmediatamente.

Belky Báez, esposa del intendente William Bareño, es ingeniera de minas y conoció a su pareja, precisamente, en un curso antiexplosivo. La ingeniera ha denunciado en medios de comunicación que ella ha sabido, por lo menos por tres meses, que su marido no tenía todos los implementos para su trabajo. “No había equipos. No tenían equipos. El robot estaba dañado, el traje no lo tenían, porque no sé a quién le corresponde entregar la dotación, eso debe ser sujeto de investigaciones”, le dijo esta mañana a W Radio.

Y agregó: “Ellos tienen documentos, yo me enteré hace como hace tres meses, pero los documentos tienen mucho más tiempo. Yo no sé si estoy causando una molestia para mi familia con esto que digo, sin embargo es la verdad”. De inmediato hubo reacciones en la Policía, pues no se trata de una denuncia menor y apenas hace unas semanas los intendentes Bareño y Reyes habían sido condecorados por su heroísmo al desactivar una carga explosiva de un carrobomba en el municipio de El Tarra, en Catatumbo. Es decir, se trataba de uniformados destacados.

El general Fernando Murillo, director de la DIJIN, señaló en Caracol Radio: “Entendemos el dolor de la familia”. Sin embargo, explicó, que si bien es cierto que los uniformados que atendieron la explosión del aeropuerto de Cúcuta no estaban usando los trajes especiales, para el procedimiento en específico que realizaban no era el protocolo usarlos. “Realmente en el procedimiento no se iba a utilizar esta investidura, teniendo en cuenta que ellos no estaban desactivando el dispositivo, apenas estaban en la verificación para ver qué protocolo iban a utilizar”, aseguró el alto oficial.

Ahora bien, sí le dio la razón a la ingeniera Báez en algo: el equipo de uniformados antiexplosivos al que pertenecían los intendentes fallecidos no tendría trajes especiales disponibles, pues estaban en proceso de contratación. “El que está en Norte de Santander está en una contratación, la Gobernación viendo la necesidad nos aportó el dinero, que son más de $350 millones”, explicó. Además, reveló que se habría tratado de una trampa, pues la segunda carga detonó apenas mientras hacían el reconocimiento.

Según Murillo había un tercer hombre antiexplosivo, quien, “gracias a Dios está vivo, se encontraba en el vehículo bajando todo el equipamiento que tienen nuestros héroes: que era el inhibidor, el robot, el gancho y la cuerda, y para eso poder hacer un procedimiento de desactivación del explosivo el cual no se alcanzó a ejecutar porque desafortunadamente le activaron la carga a nuestros héroes”. Al parecer, la carga fue detonada desde un lugar cercano e inmediatamente perdieron la vida los dos policías.

