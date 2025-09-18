Se completan tres días de secuestro de abogado de la Defensoría en Caloto, Cauca

Óscar Eduardo Jordán trabaja en un programa de víctimas de la Defensoría, en Santander de Quilichao. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con plantones y velatones, funcionarios de la Defensoría del Pueblo en Cauca y familiares exigen la liberación del abogado Óscar Eduardo Jordán, quien el pasado 15 de septiembre fue secuestrado frente de su casa en el municipio de Caloto, en Cauca.

Lea: Cayó banda delincuencial en Viotá que estafaba a comerciantes con billetes falsos

Según indicaron las autoridades, el abogado fue interceptado por sujetos armados con fusiles en un parqueadero aledaño al que el funcionario de la Defensoría llegó luego de salir de su casa. Los delincuentes lo obligaron a subirse a un vehículo y huyeron del lugar.

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad en videos de cámaras de seguridad que son claves en las investigaciones que adelanta el Gaula para dar con el paradero de Jordán, quien es reconocido en la región por su trabajo con víctimas del conflicto armado.

“Este hecho constituye una grave infracción al derecho internacional humanitario, ya que atenta directamente contra la vida, la libertad y la integridad personal de un servidor público, cuya labor es garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las víctimas en el Norte del Cauca, una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado”, indicó en comunicado la Defensoría.

Le puede interesar: Robo terminó en enfrentamiento que dejó un muerto y tres heridos en Buga, Valle

Ante lo ocurrido, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) hizo un llamado al Gobierno Nacional ante la oleada de violencia en la región y pidió garantías para este tipo de autoridades locales. "La Defensoría es la institución que, en medio del fuego cruzado, ha intentado ser garante de derechos; si ahora ni siquiera su palabra y su presencia son respetadas, ¿qué queda para los comuneros, para las autoridades tradicionales, para la Guardia Indígena y para los líderes y lideresas que llevamos años resistiendo en el territorio?”.

Por su parte, funcionarios de la Defensoría del Pueblo en Cauca señalaron que continuarán realizando plantones y velatones en Popayán, Caloto, Santander de Quilichao y otros municipios del departamento para abrir canales humanitarios que permitan la liberación del abogado.

“Estamos precisamente para proteger a las comunidades en momentos complejos en este territorio, pero siempre para garantizar el respeto de los derechos fundamentales. Entonces ahora nos toca luchar para que nuestro compañero regrese a la libertad, sin dejar de cumplir nuestra misión constitucional”, dijo a El País de Cali uno de los funcionarios de la Defensoría que participa en los plantones.

Óscar Eduardo Jordán es de Caloto y abogado de la Universidad Santiago de Cali. Trabaja en la Defensoría, pero además fue funcionario de la Procuraduría y en otras dependencias que lo hicieron reconocido por defender a las víctimas del conflicto armado en el territorio.