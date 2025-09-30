Ya identificaron a motociclista que atropelló a un niño y huyó, en Guarne

La alcaldía señaló que ya identificó las placas de la motocicleta. Foto: Captura de pantalla

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las autoridades están tras la pista de un motociclista que, el pasado domingo 28 de septiembre, atropelló a un niño de siete años, en el casco urbano de Guarne, en Antioquia, y que huyó del lugar. El menor de edad tuvo que ser trasladado a un centro asistencial.

Lea: Balacera dentro de gallera en Dagua (Valle) dejo dos muertos y tres heridos

El accidente quedó registrado en una cámara de seguridad en la que se ve que el niño corre hacia la vía sin mirar si venía algún vehículo, por lo que el motociclista no alcanza a frenar y le pasa por encima. Por ello, el conductor retrocede, pero en lugar de ayudar a los hombres que se acercan a auxiliar al menor de edad, lo que hace es huir.

“Determinar si hubo imprudencia de alguna de las dos partes es otro asunto. Acá lo que se ve es una falta de empatía, responsabilidad y decencia (...). Hemos tenido comunicación con la Policía para que disponga de todas sus capacidades y logre la captura del responsable, o que la presión ciudadana lo lleve a entregarse a las autoridades”, señaló el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, sobre el caso.

Los Antioqueños somos solidarios, y aún más cuando se trata de un niño. Es inaceptable que este motociclista atropelle a un menor de 7 años y se dé a la huida. Determinar si hubo imprudencia de alguna de las dos partes es otro asunto. Acá lo que se ve es una falta de empatía,… pic.twitter.com/9QUiSkypQQ — Andrés Julián (@AndresJRendonC) September 28, 2025

Sumado a esto, se conoció que el niño tuvo que ser trasladado a un centro asistencial del municipio, en el que fue atendido por una fractura en una pierna. Además, la alcaldía de Guarne indicó que acompaña a la familia para interponer las correspondientes denuncias.

Le puede interesar: Judicializan a extranjero por presunto abuso sexual en Cundinamarca

Por su parte, el alcalde Mauricio Grisales aseguró que “de manera inmediata, a través del Centro de Monitoreo y Control, se logró identificar las placas del vehículo involucrado, lo que permitirá a las autoridades competentes avanzar en el proceso para dar con el responsable”.

Las autoridades han pedido el apoyo de la comunidad para dar con el paradero del motociclista, quien deberá responder por el delito llamado omisión de socorro, con el agravante de que fue quien atropelló al niño.