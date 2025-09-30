Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Colombia
Medellín

Ya identificaron a motociclista que atropelló a un niño y huyó, en Guarne

El accidente quedó registrado en cámaras de seguridad. La Gobernación pidió apoyo a la comunidad para dar con el paradero del sujeto.

Redacción Colombia
30 de septiembre de 2025 - 12:34 p. m.
La alcaldía señaló que ya identificó las placas de la motocicleta.
La alcaldía señaló que ya identificó las placas de la motocicleta.
Foto: Captura de pantalla
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Las autoridades están tras la pista de un motociclista que, el pasado domingo 28 de septiembre, atropelló a un niño de siete años, en el casco urbano de Guarne, en Antioquia, y que huyó del lugar. El menor de edad tuvo que ser trasladado a un centro asistencial.

Lea: Balacera dentro de gallera en Dagua (Valle) dejo dos muertos y tres heridos

El accidente quedó registrado en una cámara de seguridad en la que se ve que el niño corre hacia la vía sin mirar si venía algún vehículo, por lo que el motociclista no alcanza a frenar y le pasa por encima. Por ello, el conductor retrocede, pero en lugar de ayudar a los hombres que se acercan a auxiliar al menor de edad, lo que hace es huir.

“Determinar si hubo imprudencia de alguna de las dos partes es otro asunto. Acá lo que se ve es una falta de empatía, responsabilidad y decencia (...). Hemos tenido comunicación con la Policía para que disponga de todas sus capacidades y logre la captura del responsable, o que la presión ciudadana lo lleve a entregarse a las autoridades”, señaló el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, sobre el caso.

Sumado a esto, se conoció que el niño tuvo que ser trasladado a un centro asistencial del municipio, en el que fue atendido por una fractura en una pierna. Además, la alcaldía de Guarne indicó que acompaña a la familia para interponer las correspondientes denuncias.

Le puede interesar: Judicializan a extranjero por presunto abuso sexual en Cundinamarca

Por su parte, el alcalde Mauricio Grisales aseguró que “de manera inmediata, a través del Centro de Monitoreo y Control, se logró identificar las placas del vehículo involucrado, lo que permitirá a las autoridades competentes avanzar en el proceso para dar con el responsable”.

Las autoridades han pedido el apoyo de la comunidad para dar con el paradero del motociclista, quien deberá responder por el delito llamado omisión de socorro, con el agravante de que fue quien atropelló al niño.

Por Redacción Colombia

Temas recomendados:

accidente de tránsito

niño

atropellado

motociclsta

huida

video

Guarne

Antioquia

 

spook(ix0ip)Hace 1 hora
Perfecta radiografía de un paisa: motero, atarván e irresponsable, pero debe estar sintiéndose todo un campeón al huir.

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.