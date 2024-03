Se entregó presunto asesino de madre e hija en Dosquebradas, Risaralda

Luz Elena Melan Gaviria, ama de casa de 55 años; Katherine González Melán, enfermera de 29 años. Foto: Facebook

A la cárcel fue enviado un hombre de 33 años que se entregó el pasado sábado 30 de marzo y quien es acusado por de homicidio de Luz Elena Melán Gaviria, de 55 años, y su hija Katerine González Melán, de 29, quienes aparecieron muertas dentro de su vivienda en Dosquebradas, Risaralda.

“Este hombre es escuchado en versión libre por la Fiscalía 25, seccional de Pereira, y fue escuchado en audiencia. No acepta cargo y se le impone medida de aseguramiento intramural”, aseguró la coronel Alexandra Díaz Gómez, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

El hallazgo fue hecho el pasado Jueves Santo 28 de marzo, cuando un familiar de las víctimas alertó a las autoridades que no sabía nada de las mujeres desde el pasado martes 26 de marzo. Bryan González Melán, hijo de Melán Gaviria, le narró a El Tiempo el desconcierto que vivió al percatarse de la ausencia de sus familiares el pasado martes. “Mi abuela me habla, me dice que Katherine no aparece, ‘había quedado de venir por el niño, pero no aparece’, le timbro al celular y nada”, contó.

El miércoles, González se acercó a la vivienda en La Floresta, donde los vecinos le indicaron que no las habían visto. El jueves, aun sin tener noticia sobre ellas, volvió al domicilio con un cerrajero y, al ingresar, encontró los cuerpos en avanzado estado de descomposición.

Las mujeres fueron trasladadas a Medicina Legal para las correspondientes inspecciones. Primeras versiones indicaron que se podría haber tratado de un envenenamiento, pero el hombre que se entregó a las autoridades y que sería la expareja de Katerine González indicó que las habría asfixiado luego de discutir con la joven.

Luz Elena Melán Gaviria era ama de casa, mientras que Katerine González era enfermera y desde hace un tiempo administraba un spa, que había abierto en el municipio.