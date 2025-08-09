No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Se levantan bloqueos en Boyacá: parameros llegaron a un acuerdo con el Gobierno

Al mediodía de este sábado 9 de agosto se firmó el acuerdo de 10 puntos al que llegaron.

Redacción Colombia
09 de agosto de 2025 - 05:44 p. m.
El paro de los campesinos parameros comenzó en la madrugada del pasado lunes 4 de agosto.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Tras cinco días de bloqueos, en la mañana de este sábado 9 de agosto se reabrió el paso de la vía Bogotá-Tunja, a la altura del municipio de Ventaquemada, donde se encontraban campesinos de los páramos, quienes finalmente alcanzaron un acuerdo de 10 puntos con el Gobierno Nacional.

El anuncio lo hizo a la medianoche del pasado viernes 8 de agosto el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, quien indicó que tras tres días de diálogo se lograron concertar acuerdos entre los campesinos y los representantes del Gobierno Nacional, entre los que se encuentran las ministras de Agricultura, Martha Carvajalino, y de Ambiente (e), Irene Vélez, los directores de la Agencia Nacional de Tierras, Parques Nacionales, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria

“Tengo la alegría de informarle a Colombia que sin usar un solo gas, una sola tanqueta, un solo bolillo y sin ningún enfrentamiento entre policías, hijos de campesinos, con campesinos, hemos llegado a un acuerdo”, señaló el gobernador.

Por su parte, Roberto Arango, presidente de la Federación de Parameros del Nororiente Colombiano, “nosotros veníamos sin mucha esperanza, pero se materializó. Los campesinos pueden volver a sus territorios sin el temor de que van a ser despojados, de que sus predios habrían podido ser objeto de actividades comerciales y de que van a poder seguir produciendo alimento para la humanidad”.

El primer de diálogos, el Gobierno Nacional y los parameros lograron llegar a acuerdos en la mayoría de los puntos planteados, a excepción de una de las solicitudes principales: la derogación de la ley que delimita los páramos. Además, los manifestantes pedían la derogatoria del Plan General de Ordenamiento Forestal (PGOF) de Corpoboyacá, que, según los parameros, no se consultó y les impide realizar actividades agrícolas.

Para dirimir las diferencias y tomar decisiones en el marco de la ley, la gobernación de Boyacá firmó un convenio interadministrativo con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) para, desde la academia, aportar conocimiento especializado en la revisión de actos administrativos y en la búsqueda de soluciones a los parameros.

Con el acuerdo, que se logró en la noche del viernes, se anunció que el acuerdo se firmaría en un acto protocolario, en el puente de Boyacá este sábado. Con esto, se da fin al paro, así como se espera que se conozcan detalles de los puntos que se trazaron.

Por Redacción Colombia

