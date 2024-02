Se levantó el bloqueo de la vía Panamericana: estos son los acuerdos a los que se llegó

Tras los acuerdos establecidos con el Gobierno Nacional, los manifestantes tomaron la decisión de levantar los bloqueos. Foto: Captura de pantalla

Las comunidades afrodescendientes y campesinas llegaron a una serie de acuerdos con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, luego de 35 horas de bloqueos en la vía Panamericana, sobre el peaje de Villa Rica, que se encuentra en el tramo que une a Cauca con el Valle. Los bloqueos fueron motivados por un conflicto de tierras con los indígenas de la región.

“No es bueno construir en un territorio sin contar con los otros que hacen presencia en el territorio y eso aplica para todos. Eso no es un tema solo con los compañeros afros, campesinos e indígenas, pero también, lo dijimos claramente, en este departamento tienen derecho los comerciantes, los industriales, los obreros y los pequeños propietarios” dijo el ministro del Interior.

De acuerdo con la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), la protesta se definió en medio de una asamblea permanente en la que se evaluó una circular publicada por el Consejo Regional de Indígenas del Cauca (CRIC), en la que se le exige al gobierno derogar un decreto que limita la ampliación de las zonas de las comunidades negras.

“Este decreto se expidió sin consultar previamente a las comunidades indígenas directamente afectadas de la Costa Pacífica de los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia y Chocó”, aseveró ACONC.

Los manifestantes exigían que representantes del Gobierno central se desplazaran hasta la zona para poder entablar una mesa de diálogo. También señalaron que la decisión de derogar el decreto podría incrementar los conflictos interétnicos en la región.

Ante esta situación, el ministro del interior se desplazó a la zona para dialogar con las comunidades y llegar a una serie de acuerdos que permitieran levantar los bloqueos sobre la vía Panamericana. Entre las medidas establecidas se definió un pacto de convivencia caucano y una mesa técnica desde la que se puedan revisar ofrecimientos que se le han hecho a las comunidades afros y los cuales no se han cumplido.

“Por eso hablamos de un pacto de convivencia caucano. Se va a hacer una mesa técnica porque es evidente que a las comunidades afros, de tiempo atrás, se les ha venido haciendo una serie de ofrecimientos que nos se les ha concretado” señaló el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

Velasco también aclaró que junto con la Dirección Técnica Afro del Ministerio del Interior se buscará la manera de agilizar los trámites que permitan la consolidación de los consejos comunitarios. “Este gobierno no es irresponsable, no va a firmar acuerdos nuevos, va a recoger los acuerdos que se han venido trabajando, lo que está en el Plan de Desarrollo, lo que está en el Plan de Buen Vivir y plantearles una ruta para cumplir incluso lo que otros prometieron y no cumplieron”.

El ministro también agradeció la oportunidad de diálogo que permitió levantar los bloqueos, pero señaló que a estos acuerdos se hubieran podido alcanzar sin tomar las vías de hecho. “El Gobierno no necesita bloqueos para conversar, nosotros estamos dispuestos a ir hasta cualquier lugar de Colombia donde las comunidades necesiten hablar”.

Velasco también agradeció la participación de la vicepresidenta Francia Márquez en la formulación de los acuerdos, pues, de acuerdo con el ministro del Interior, fue la vicepresidenta quien logro resumir los puntos centrales de los diálogos para concretar los acuerdos con la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC).