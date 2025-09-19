Voraz incendio dejó siete heridos y causó terror en Los Patios, Norte de Santander

La conflagración afecto seis viviendas, así como dejó siete personas heridas. Foto: Captura de pantalla

Un incendio de grandes proporciones, que se registró en la tarde del pasado jueves 18 de septiembre en Los Patios, Norte de Santander, causó gran temor entre los habitantes del municipio, debido a la gran llamarada que se generó, por la que además se tuvo que evacuar un colegio y terminó afectando seis viviendas.

La conflagración se registró en una edificación en la que funcionaba una cafetería y un lavadero de carros, pero que además era bodega de insumos textiles e inflamables, para la elaboración de colchones.

Las llamas se extendieron rápidamente, causando una gran columna de humo que se veía desde cualquier parte del municipio, por lo que los habitantes de viviendas cercanas comenzaron a sacar electrodomésticos y elementos de valor ante el temor de que sus viviendas fueran alcanzadas por el incendio.

Por la dimensión de la emergencia, el cuerpo de Bomberos de Villa del Rosario tuvo que pedir apoyo al equipo de Cúcuta, que trasladó un camión cisterna y unidades de apoyo. Además, en la zona brindaron asistencia miembros de la Cruz Roja, la Defensa Civil, la Policía y el Acueducto Municipal.

“Se tiene la pérdida total de la estructura del lugar donde se originó la emergencia”, dijo a la Opinión Eliana Marcela Carvajal Silva, secretaria de Gestión de Riesgos de Los Patios, quien añadió que también hubo afectaciones en seis viviendas.

Sobre los heridos se conoció que dos de ellos tiene quemaduras de primer grado, mientras que otras cinco personas tuvieron que ser atendidas por la inhalación de humo. Todos están fuera de peligro.

Entre los lesionados se encuentra una mujer que “decidió lanzarse por la ventana con su nieta de 11 meses, tras ver las llamas. Ambas fueron trasladadas a la Clínica Medical Duarte de Cúcuta, mientras que los demás recibieron atención en el hospital local”, explicó Carvajal.

Aunque en principio se dijo que en el incendio se habría podido originar por un corto circuito dentro de un vehículo parqueado en el lugar, las autoridades investigan otra de las hipótesis que indica que se estaba manipulando soldadura en la zona donde se almacenaban los insumos textiles.

Por lo pronto, las autoridades señalaron que sellaron el lugar para hacer las investigaciones correspondientes, así como adelantan jornadas de capacitación en manejo de extintores y planes de emergencia para prevenir nuevas situaciones como esta.