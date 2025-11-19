Secuestraron a hijo de Giovanni Ayala sobre la vía Panamericana en Cauca

Miguel Ayala, hijo de Giovanni Ayala, se había presentado en el corregimiento de Huisitó, el fin de semana. Foto: Caracol Televisión

Las autoridades en el Cauca confirmaron el secuestro de Miguel Ayala, el hijo del artista de música popular Giovanni Ayala, mientras se movilizaba sobre la vía Panamericana, en el tramo que conecta a Popayán con Cali.

Primeras versiones indican que Miguel Ayala, de 23 años, iba con su manager por la vía hacia el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, cuando fueron interceptados por hombres armados que se los llevaron con rumbo desconocido.

El hecho se registró sobre las 7:00 p.m. del pasado martes 18 de noviembre, en la vereda El Túnel, en jurisdicción de Piendamó, Cauca. Los delincuentes habrían interceptado a Miguel Ayala en dos vehículos y una motocicleta, obligándolo a regresar con rumbo a Popayán. Desde ahí se perdió su rastro.

El joven había tenido una presentación el fin de semana en el corregimiento de Huisitó del Tambo, Cauca.

Este hecho se presenta luego de que el pasado fin de semana, en el sector de Mojarras, entre Popayán y Pasto, integrantes de un grupo armado instalaron un retén ilegal en el que le dispararon a una familia que se movilizaba en un vehículo que no se detuvo en el lugar.

En el hecho murió un hombre y tres personas resultaron heridas, entre ellas una niña de dos años que recibió un disparo en la cabeza y posteriormente falleció en un centro asistencial.

Ante los reiterados ataques de las disidencias de Iván Mordisco en el Cauca, el gobernador Octavio Guzmán pidió al Gobierno Nacional militarizar la vía Panamericana y plantear la posibilidad de bombardear las zonas con presencia del grupo armado.

“La escalada violenta en más de 12 municipios del Cauca exige decisiones inmediatas. Solicitamos al presidente y al Ministro de Defensa militarizar de inmediato la vía Panamericana para proteger al pueblo. El Cauca necesita acciones contundentes y una respuesta que devuelva la tranquilidad a nuestras comunidades”, añadió el mandatario

Noticia en desarrollo...