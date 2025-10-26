Senadora Sandra Jaimes tuvo accidente en vía de Málaga, Santander

La congresista realizaba un recorrido por la provincia de García Rovira Foto: Sandra Jaimes

Sobre la vía que comunica a los municipios de Molagavita con Málaga, en Santander, la senadora del Pacto Histórico Sandra Jaimes tuvo un gran susto luego de que el vehículo en el que se movilizaban presentó fallas mecánicas, al parecer por una falla en los frenos, que generaron una humareda dentro de la cabina.

El hecho se registró en medio de la correría que la congresista realizaba por la provincia de García Rovira, previo a la consulta de la izquierda, que se realiza este domingo y en el que además de elegir a un precandidato, se escogerán los integrantes de las listas cerradas del Pacto Histórico a Senado y Cámara de Representantes.

Según indicó la senadora, “fue un susto terrible cuando vimos que salía humo por todas partes. Nos bajamos rápidamente hacia una montaña mientras mi equipo utilizaba el extintor. Afortunadamente, no pasó a mayores, pero nos quedamos sin frenos debido a la dificultad del terreno”.

Al parecer, según indicó la misma política, las condiciones de las vías habrían hecho que el carro se sobrecalentara, a lo que se sumó que el vehículo al parecer se quedó sin el líquido de frenos.

La política indicó que ninguna persona resultó lesionada durante el incidente. Añadió que luego de que comenzó a salir humo de la camioneta, salieron de ella y su esquema de seguridad la cambió de carro.

“Nos tuvimos que bajar inmediatamente porque así no podíamos seguir andando, se llamó a la grúa. Yo estoy muy bien, estoy acompañada de mi esquema y todos estamos bien”, añadió la congresista.