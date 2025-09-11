Esto dijeron habitantes del sector donde ocurrió el atentado en Medellín

En el atentado a una torre de alta tensión de EPM en Medellín, conjuntos cercanos reportaron afectaciones con ventanas rotas. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Después del atentado con explosivos contra una torre de energía de alta tensión en el sector de La Asomadera, en Medellín, los vecinos del sector relataron que aún persiste la preocupación e incertidumbre de que hechos de violencia vuelvan a registrarse en la zona y en la ciudad.

Lea: Denunciaron a hombre que le dio golpiza a su hijo en Yarumal, Antioquia

Un testigo aseguró que fue un momento aterrador y que parecía que hubiese estallado una bomba tres veces. “Yo estaba dando una clase de pintura en mi casa y esos vidrios retumbaban, no sabíamos como qué hacer, eso fue aterrador. Mi esposo estaba en la cama, en la alcoba se tiró al piso. Mi hija vive en esta unidad de acá y eso ella estaba en el balcón y ella sintió eso y vio cuando alumbró como la montaña, ella dice que vio como la montaña”, expresó una habitante del sector a Blu Radio.

Por su parte, la Policía del Valle de Aburrá confirmó este jueves 11 de septiembre que realizarían una activación controlada de artefactos que no alcanzaron a explotar en la zona.

“Más que miedo es por la incertidumbre pues de lo que está pasando en Colombia y lo que realmente pueda pasar con la seguridad acá en Colombia, entonces más que todo eso”, indicó otro vecino.

Le puede interesar: Murió diseñadora trans en extrañas circunstancias en Santa Marta: esto se sabe

Además, la alcaldía de Medellín ofreció una recompensa de $200 millones por información que permita dar con los responsables materiales e intelectuales de este hecho.

Habitantes del sector compartieron algunas de las afectaciones que tuvieron los conjuntos cercanos a la zona y aseguraron que permanece el temor en la zona por este atentado.