Decretaron toque de queda en Caucasia, en Antioquia, ¿cuáles son las razones?

También se estableció la Ley seca y restricciones al parrillero en moto. Foto: Gobernación de Antioquia

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La alcaldía de Caucasia, en Antioquia, anunció una serie de medidas como parte de las acciones previstas para garantizar la seguridad tras el anuncio de paro minero a partir de este lunes 16 de marzo, que tendrá como uno de sus epicentros el sector de Puerto Libertador, en el municipio.

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La administración anunció el toque de queda, que regirá entre las 12:00 a.m. y las 6:00 a.m. hasta que dure el paro minero. La misma continuidad tendrán otras restricciones como la Ley Seca, que se aplicará todo el día, y la prohibición de parrillero en moto, que va de 9:00 p.m. a 6:00 a.m.

Adicionalmente, la alcaldía informó que se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU), que contará con la participación de delegados del Gobierno Nacional y la Fuerza Pública para atender las movilizaciones que para este lunes 16 de marzo tienen como puntos de concentración a Caucasia y Puerto Libertador.

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Entre otras medidas, también se prohibió la venta de gasolina, ACPM y cualquier combustible en pimpinas, canecas y cualquier otro recipiente.

El paro minero fue convocado ante los inconformismos del gremio con el Gobierno Nacional por los incumplimientos a los acuerdos a los que llegaron el año pasado, en otro paro que se realizó al mismo tiempo que la COP-26 en Cali.

Sumado a esto, los mineros han denunciado la continuidad de los operativos de la Fuerza Pública en zonas mineras, que estarían afectando a mineros tradicionales. Al respecto, Juan Sebastián Castro, miembro del Comité por la Vida y Formalización Minera del Bajo Cauca, aseguró que “varias de las unidades productivas mineras que quemaron recientemente en Cáceres, en el sector de Jardín, se encontraban en proceso de formalización. Entonces no sabemos realmente a qué le está apostando el Gobierno Nacional”.

Dentro de las convocatorias se han establecido diferentes puntos de concentración en el norte del país que incluyen el bloqueo del paso por las vías que comunican a la costa Caribe con Medellín, así como movilizaciones desde diferentes regiones mineras.