Subieron a ocho las víctimas de accidente de tránsito en vía Panamericana

La vía Panamericana estuvo cerrada completamente por más de seis horas. Foto: Captura de pantalla

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A ocho subió el número de víctimas mortales que dejó un grave accidente de tránsito que se registró en la mañana de este martes 27 de enero, sobre la vía Panamericana, en el sector de Pescador, en Caldono, Cauca.

Lea: Avicultores en Santander regalaron huevos en protesta por crisis por bajos precios

El hecho se registró sobre las 7:00 a.m. cuando una van de transporte público, que iba de Popayán a Cali, chocó con un tractocamión que llevaba concentrado de animales hacia el sur del país. Luego de que se presentó el choque, el vehículo de carga pesada se incendió.

Además de producir una gran llamarada de fuego, en el lugar fallecieron siete personas, entre las que se encuentran los conductores de los dos vehículos, así como un niño de nueve años, que estaba bajo el cuidado del ICBF, y quien falleció mientras era trasladado a un centro asistencial en Piendamó.

Por lo ocurrido, la vía estuvo cerrada completamente toda la mañana, mientras las autoridades hicieron el levantamiento de los cuerpos, así como el retiro de los vehículos, para lo que se requirió de una grúa de gran tamaño.

Le puede interesar: En ataque sicarial asesinaron a tres personas en San Alberto, Cesar

Identifican a las primeras víctimas del accidente en la vía Panamericana

Entre las víctimas que dejó el choque entre una van de servicio público y un tractocamión en la vía Panamericana, se ha conocido la identidad de cuatro de las personas que murieron.

Por un lado está el conductor del vehículo de carga pesada, Juan Carlos Bolaños, oriundo de Túquerres, en Nariño; así como el conductor del colectivo de la empresa Velotax, Diego Fernando Galviz, quien iba acompañado de su esposa Nataly Montenegro y el niño Diego Arias.

Sobre lo ocurrido, las autoridades indicaron que se encuentran haciendo las investigaciones, dado que primeras hipótesis señalan que uno de los vehículos invadió el carril contrario. Habitantes de la zona también han señalado que el accidente se pudo haber dado por exceso de velocidad.