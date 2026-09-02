Suspendieron el racionamiento de agua en Medellín, ¿por qué?

La medida se tomó por descenso en la capacidad del embalse de Aguas Blancas. Foto: Alcaldía de Medellín

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que se suspende el racionamiento de agua que comenzó desde el pasado lunes 31 de agosto en cinco comunas de la ciudad. El mandatario indicó que se apelará a la voluntad de ahorro de los ciudadanos, por lo que la medida se reevaluará en cinco días.

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La medida se anunció al cierre de la semana pasada luego de evaluar las condiciones de los embalses que surten la ciudad. La principal preocupación se centra en el aumento del consumo de agua en la ciudad y la reducción de los caudales en sistema como el de Aguas Blancas.

En total, Medellín está consumiendo 940 millones de litros, pero las fuentes solo están dando 900 millones. “Mantener de manera permanente las transferencias de agua necesarias para cubrir el déficit de Piedras Blancas aumentaría el riesgo de abastecimiento sobre otros sistemas que atienden a una población mayor en el resto del territorio del Valle de Aburrá”, indicó EPM con el anuncio del racionamiento.

En total fueron 109.000 familias de cinco comunas las que se vieron afectadas por el racionamiento, entre las que están Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y parte de La Candelaria. Los cortes solo se alcanzaron a aplicar durante el pasado lunes 31 de agosto y el martes primero de septiembre, entre las 6:00 p.m. y las 5:00 a.m.

Pero en la mañana de este miércoles, el alcalde Gutiérrez anunció la suspensión de la medida, apelando a la intención de la ciudadanía de reducir el consumo, pero además anunció que a diario se seguirá haciendo seguimiento, para, en cinco días, determinar si se vuelve a retomar la medida y se aplica a más zonas de la ciudad.

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“El río Cauca con fenómeno de El Niño tiene unos caudales entre los 400 y 600 metros cúbicos por segundo; hoy, tan solo empezando, tenemos caudales de 250 metros cúbicos por segundo. Es decir que entró con mayor intensidad y el más fuerte en la historia”, comenzó diciendo el mandatario sobre la importancia de tomar conciencia del ahorro.

¿Por qué se levanta el racionamiento?

El mandatario añadió que una de las principales preocupaciones ha sido la reducción de los caudales. Así como el río Cauca, varios de los afluentes se han visto a su mínima capacidad, pero entre los que más ha preocupado ha sido la laguna del parque Arví y las quebradas que lo rodean.

“Esas son las que han tenido un menor caudal en su historia (...). No hay agua en esa zona de la ciudad y de la montaña hacia abajo es donde empiezan la comuna 1 y la comuna 2. Hacia la izquierda, Manrique; hacia abajo, Aranjuez”, indicó Gutiérrez, quien agregó que son estas comunas las que se abastecen de esas fuentes y hacen parte del sistema de Piedras Blancas.

Sumado a esto, el mandatario señaló que hay un déficit de 10 millones de litros de agua en el consumo y las últimas semanas llegó hasta 48 millones, por lo que pidió a la ciudad poner su esfuerzo y comenzar a hacer un ahorro de agua y energía para evitar nuevos cortes.

“Con los dos racionamientos que se hicieron se logró el ahorro y la meta”, indicó, pero el mandatario advirtió que “puede que llueva a algunas horas del día o de la noche, pero no está lloviendo en donde están las fuentes hídricas”.

El llamado a la ciudadanía

Junto al llamado de ahorro, Gutiérrez indicó que “se necesita un ahorro de 92 litros por día por vivienda en la zona nororiental y centro oriental; y de 70 litros por día por vivienda en el resto de la ciudad y el área metropolitana”.

Sumado a esto, se anunció que ya se comenzaron los racionamientos en los edificios públicos, así como se suspendieron los riesgos en los jardines públicos durante el día. Ahora solo se harán en la noche, pero no con agua potable. De igual forma, se incrementarán los controles sobre los lavaderos de carros clandestinos y en el espacio público.

“Si, por ejemplo, el embalse de La Fe logra o llega a unos niveles críticos sin que tomemos medidas fácilmente, el racionamiento sería generalizado en gran parte de Medellín y municipios como Envigado, Sabaneta, La Estrella e Itagüí; inclusive El Retiro y zonas del Oriente Antioqueño, así como todo el ecosistema y el sistema interconectado en la ciudad”, advirtió el alcalde.