Medellín reorganiza el tráfico en La Toma y Buenos Aires: estos son los cambios

La intervención contempla 19 tramos en un solo sentido y tres nuevas intersecciones semaforizadas en la comuna 9. Foto: Alcaldía de Medellín

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Quienes se movilizan por el centro oriente de Medellín encontrarán una nueva configuración de las vías, algunos recorridos cambian, se instalarán nuevos semáforos y habrá ajustes en el transporte público. La intervención contempla nuevos sentidos de circulación, tres intersecciones semaforizadas, más señalización y modificaciones en rutas de transporte público, con el objetivo de ordenar el tráfico y mejorar la seguridad vial en estos sectores.

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La Secretaría de Movilidad adelanta una intervención en La Toma y Buenos Aires, en la comuna 9, que busca ordenar la circulación y mejorar las condiciones para quienes transitan por estos sectores. La modificación incluye 19 tramos que pasarán a tener circulación en un único sentido, además de cambios en otras vías y nuevas condiciones para el estacionamiento.

Tres cruces tendrán semáforos

Uno de los cambios que deberán identificar los conductores y demás usuarios de la vía está relacionado con tres intersecciones que contarán con regulación semafórica. Los puntos intervenidos son:

Carrera 29 con calle 47.

Carrera 26A con calle 49.

Carrera 28 con calle 52.

A esto se suma cierre del separador ubicado en la carrera 27A con calle 49, una modificación que busca reorganizar los movimientos de los vehículos en ese punto. También instalará 97 señales verticales para acompañar la nueva configuración. Por eso, la recomendación para quienes frecuentan la zona es revisar las señales antes de continuar por los recorridos que acostumbraban a utilizar.

El secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, pidió a los usuarios de la vía adaptarse a la nueva configuración, “invitamos a toda la comunidad a sumarse a este cambio acatando la nueva señalización, respetando los sentidos de las vías y evitando el estacionamiento en sitios no autorizados”:

Cambiarán recorridos de buses

Los cambios en la infraestructura vial tendrán efecto sobre el transporte público. Diez rutas modificarán sus recorridos para adaptarse a los nuevos sentidos de circulación.

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Esto implica que los usuarios que utilizan habitualmente estas rutas deberán tener en cuenta las modificaciones al momento de planear sus desplazamientos por La Toma y Buenos Aires.

La intervención contempla, 108 metros de nueva red caminera, con la intención de facilitar los desplazamientos de peatones y mejorar las condiciones de los cruces en la zona.

¿Dónde se podrá estacionar?

Otro de los componentes de la intervención está relacionado con el estacionamiento. El Distrito habilitará celdas sin cobro para carros y motocicletas en los espacios autorizados.

La medida pretende concentrar el parqueo en puntos definidos y evitar que los vehículos quedan ubicados en lugares que interfieran con la circulación. La Secretaría de Movilidad pidió a los ciudadanos respetar tanto los nuevos sentidos como la señalización instalada y evitar estacionar por fuera de las zonas permitidas.

Con estas modificaciones, Medellín busca reorganizar la movilidad en este sector del centro oriente y generar mejores condiciones de circulación para conductores, usuarios del transporte público, peatones y ciclistas.