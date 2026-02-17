Temblor y vendaval en una tarde dejaron varias emergencias en Calarcá, Quindío

Una mujer y un hombre resultaron heridos tras la caída de un árbol de 20 metros en la plaza de Bolívar. Foto: Captura de pantalla

Dos hechos naturales que se registraron en la tarde de este martes 17 de febrero en Calarcá, Quindío, provocaron una serie de emergencias que dejaron dos heridos y varias afectaciones materiales. Además de las fuertes lluvias, se registró un temblor a la misma hora que un vendaval, que dejó graves afectaciones en la plaza de Bolívar del municipio.

Las fuertes lluvias que se registraron en la tarde de este martes en Quindío estuvieron acompañadas de granizo y un vendaval que dejaron como saldo la caída de un techo y de dos árboles. A esto se sumó un temblor de magnitud 3,1 a 30 kilómetros de profundidad, que se sintió con fuerza en el corregimiento Barcelona de Calarcá, según indicó el Servicio Geológico Colombiano.

Frente a las emergencias, el director de UDEGERD Quindío, Jaider Hidalgo González, explicó que el vendaval provocó la caída de un techo y dos árboles que dejaron “dos personas lesionadas y daños estructurales en un comercio de la zona, casos que fueron reportados por la directora operativa de Gestión de Riesgos de Desastres, Jenny Alexandra Aristizábal”.

Por su parte, el alcalde de Calarcá, Sebastián Ramos, añadió que lo que cayó fue una palmera y un árbol de 20 metros, que afectó dos locales (La Tertulia y el Café de Frank) y dejó dos heridos. Un hombre y una mujer que presentaban heridas en su cabeza, según se vio en imágenes compartidas en redes sociales. “Solamente con traumas, afortunadamente sin ningún tipo de gravedad”, añadió el funcionario.

Adicionalmente, el mandatario señaló que “otras dos situaciones fueron en la variante sur, sector de Guaduales, donde un techo se movió y cayó sobre la vía, y en el sector de la avenida Colón, donde un aviso de señales de tránsito, pues también está a punto de caerse y ya igualmente estamos abordando las tres situaciones”.

La emergencia fue atendida por la Dirección Operativa de Gestión del Riesgo de Desastres (DOGERD), el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y la Policía Nacional, quienes siguen alertas ante nuevas emergencias.

Las autoridades continúan en la evaluación de otras afectaciones que pudieron darse por la caída de los árboles, como a redes eléctricas y mobiliario urbano, para evitar que nuevas situaciones se presenten en esta zona.

Por su parte, ante la serie de hechos que se registraron, el alcalde resaltó que “cuando hemos tenido derrumbes, de inmediato con nuestra maquinaria amarilla, pero hoy sí tuvimos tres casos muy inmediatos, muy prontos, y los hemos podido solucionar en gran parte. Afortunadamente, no tuvimos heridos de gravedad ni ninguna víctima que lamentar”.