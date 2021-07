Tercer día de bloqueos en Providencia por demoras en reconstrucción de la isla

Entre el domingo 10, el martes 12 y el miércoles 13 de julio varios habitantes de Providencia han adelantado bloqueos en algunos sectores de la isla para exigirle al gobierno nacional que acelere la reconstrucción de sus casas –y demás edificios– que quedaron destruidos luego del paso del huracán Iota a mediados de noviembre del año pasado.

Por redes sociales circulan distintos videos en los que se puede observar que los puntos de bloqueo se han improvisado con llantas, tejas, ramas de árboles, e incluso con fogatas, entre otros materiales. Quienes graban los videos se manifiestan molestos por las demoras que presenta la reconstrucción de la isla. Los sectores donde se han adelantado estas actividades son Town, Mountain y Lazy Hill.

“Hoy estoy por segunda vez rebotado, porque la gente de Findeter llegó la primera vez diciendo que me iban a hacer mi casa pero no han venido, no han dicho nada. Estoy afuera, me mojé anoche, la carpa se me cayó pero no quiero más carpa, quiero mi casa”, dice uno de los jóvenes en un punto de bloqueo.

En otra grabación se observa a un adulto de la tercera edad que se identifica como Pedro Ospino en el que dice “no hay nada de casa, el huracán se me llevó todo y ahora estoy viviendo en una fucking cambuche”. En otro punto de la ciudad, un ciudadano le dice a quienes parecen ser funcionarios del gobierno “váyanse ustedes a vivir a las carpas y nuestra comunidad que viva donde ustedes están viviendo a ver si sienten el rigor de las necesidades”. El hombre finaliza pidiendo soluciones de coyuntura y definitivas.

Según el último reporte de Findeter entregado hace un mes, la entidad que lidera de la reconstrucción de las islas de San Andrés y Providencia, en esta última se han reparado 500 de las 877 casas que tuvieron algún tipo de daño. Además, señalan que hay 136 casas en diferentes etapas del proceso constructivo, lo que representaría un avance del 15% sobre el total de las 900 casas que deben construirse.

Sin embargo, como se conoció el mes pasado, para el 9 de junio en la isla solo habían entregado dos casas completas. Pero para los habitantes de Providencia no se trata solo de las casas. Denuncian demoras en la reconstrucción del hospital que sigue siendo de campaña y no cuenta con las equipos para atender a pacientes críticos. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) informó que el 4 de junio empezó el proyecto de reconstrucción del centro de salud. Las obras tienen un valor de más de $7 mil millones, de los cuales $3.5 mil millones provienen de donaciones hechas por los gobiernos de China y Corea, así como del Banco Centroamericano de Integración Económica.

La situación de los providencianos se torna más crítica ya que la temporada de lluvias empieza a afectar a la isla y las lluvias ocasionan filtraciones en las carpas que ya se encuentran deterioradas. Hasta el momento no se conocen pronunciamientos por parte de las autoridades locales sobre los bloqueos que se han adelantado en la isla.