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Tío del gobernador del Cauca y dos personas más resultaron heridos tras explosión de mina

Según la Defensoría del Pueblo, más de 12.000 personas han sido víctimas de minas antipersonal desde 1990, lo que mantiene a regiones como el Cauca entre las más afectadas.

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Redacción Colombia
13 de marzo de 2026 - 03:08 p. m.
Octavio Guzmán confirmó que tres personas resultaron heridas por la detonación de una mina antipersonal en zona rural del municipio de La Vega.
Octavio Guzmán confirmó que tres personas resultaron heridas por la detonación de una mina antipersonal en zona rural del municipio de La Vega.
Foto: Redes s
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Tres personas resultaron heridas tras la explosión de una mina antipersonal en el municipio de La Vega, Cauca, en el Macizo Colombiano. Entre las víctimas se encuentra Jesús Enrique Guzmán, tío del gobernador del departamento, Octavio Guzmán, quien permanece bajo pronóstico reservado tras ser trasladado a un centro médico en Popayán.

El hecho ocurrió en la mañana del 12 de marzo, en el corregimiento Los Uvos, cuando las víctimas realizaban una verificación técnica en un acueducto veredal que abastece de agua a comunidades de los sectores de El Palmar y del mismo corregimiento. La detonación del artefacto explosivo dejó a las tres personas lesionadas mientras adelantaban labores relacionadas con el proyecto de suministro de agua potable.

Según las autoridades locales, los heridos fueron auxiliados inicialmente por habitantes del sector y posteriormente trasladados a centros médicos para recibir atención especializada.

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Gobernador confirma que uno de los heridos es su familiar

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, confirmó el hecho a través de su cuenta en X, donde expresó su dolor por lo ocurrido y señaló: “tres personas resultaron heridas por una mina antipersonal, entre ellas un miembro de mi familia”.

Guzmán también reiteró que su administración continúa articulando acciones con la Fuerza Pública y otras autoridades para atender la situación de seguridad en el departamento.

Una zona marcada por la presencia de minas

El municipio de La Vega, ubicado en el Macizo Colombiano, ha sido señalado como un corredor estratégico en medio de la disputa territorial. El personero de La Vega, Carlos Vidal, explicó a medios nacionales que “el municipio enfrenta una compleja situación de orden público por la disputa entre el ELN y disidencias de las FARC. Desde la Personería ya se habían advertido a las autoridades sobre la presencia de estos artefactos en la zona”.

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La utilización de minas antipersonal sigue siendo una de las principales amenazas para las comunidades rurales en distintas regiones del país. Según la Defensoría del Pueblo, desde 1990 más de 12.000 personas han resultado víctimas de estos artefactos en Colombia, muchos de ellos campesinos o trabajadores que desarrollan actividades cotidianas en zonas rurales.

El hecho ocurre además en medio de una reciente escalada de violencia en el departamento. Días atrás, un atentado con explosivos contra tropas del Ejército en el municipio de Patía dejó varios militares heridos y posteriormente se confirmó la muerte del soldado profesional Ferney Ramos.

Por Redacción Colombia

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