Nuevos detalles del accidente de bus en Segovia, Antioquia; hay lista de víctimas mortales

Entre las víctimas mortales están 16 estudiantes del Liceo Antioqueño y el conductor del vehículo.

En luto se encuentra el departamento de Antioquia ante la tragedia que se registró en la madrugada de este domingo 14 de diciembre, sobre la vía que comunica a Segovia con Remedios, donde un bus de turismo que transportaba a un grupo de estudiantes que regresaba de una excursión en Coveñas rodó por un abismo, dejando 17 personas muertas y 20 más heridas.

De acuerdo con el consolidado de las autoridades, entre los muertos está uno de los conductores del bus y 16 estudiantes (11 mujeres y cinco hombres) del Liceo Antioqueño de Bello que estaban en grado 11. De los 20 heridos, 17 fueron trasladados a Remedios y tres a Segovia. Además, tres tuvieron que ser remitidos a Yolombó para tratar fracturas, mientras que seis fueron llevados a Medellín, por la gravedad de las heridas.

Sobre lo ocurrido se conoce que el bus de turismo que se movilizaba de Coveñas a Bello cayó a un abismo en el sector de El Chispero, sobre las 5:40 a.m. Primeras versiones indican que el hecho se habría dado por un microsueño del conductor Jonathan Alexander Taborda, aunque las autoridades investigan otra hipótesis relacionada con una falla mecánica. En el bus iban 37 personas, entre ellos dos conductores y el guía.

Según explicó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien buscó ayuda fue uno de los jóvenes que sobrevivió al accidente y logró salir del abismo de más de 60 metros. “Nos dijo que prácticamente ninguno de ellos se había dado cuenta, porque estaban dormidos. A él lo despertó el accidente y pudo ascender. Una zona bastante empedrada. Pudo acceder a la vía principal y pedir ayuda”.

A la par, Germán Antonio Rodríguez, habitante de la zona donde se registró el accidente, señaló a Mi Oriente, que los vecinos apoyaron las primeras labores de rescate y lograron sacar a 14 personas. “Los sacamos amarrados con lazos y luego los cargamos en hombros hasta la parte alta”.

Alcaldía de Bello reveló los nombres de los muertos en accidente de bus en Segovia

Tras confirmarse el estado de salud de las personas lesionadas y el conteo de quienes tomaron el bus de turismo, la alcaldesa de Bello, Lorena González, reveló que entre los fallecidos estaba el conductor del bus y 16 estudiantes más del Liceo Antioqueño, entre los que hay 11 mujeres y cinco hombres:

Carlos Cardona Daniel Arismendy Fernández José Manuel Orrego Palacio Juan Andrés Hincapié Laura Salazar María Camila Pérez Sánchez María Fernanda Londoño Jiménez Mariana Upegui Escobar Mateo Castaño López Mathias Berrío Cardona Paulina Anduquia Builes Sara Escobar Mera Susana Arango Mejía Valeria López Yeraldin Yepes Mariana Galvis Arias Jonathan Alexander Taborda (conductor)

De igual forma, se confirmó que en el grupo de estudiantes que viajó a Coveñas hubo cinco que decidieron quedarse más días en dicho lugar. Finalmente, la mandataria resaltó que el viaje no fue organizado por el centro educativo ni por la secretaría de Educación municipal, sino que fue iniciativa de los mismos estudiantes.

Al respecto, la organización Seniors Fest S.A.S., que organizó la excursión de los estudiantes, indicó que atiende desde el primer momento a las víctimas y acompaña a las familias. “Hemos estado en contacto con los padres y acudientes, brindando acompañamiento constante y poniendo a su disposición mecanismos de apoyo y orientación en este momento profundo dolor”.

Sobre las maniobras de rescate, las autoridades señalaron que se extendieron hasta el mediodía de este domingo, debido a la dificultad del terreno y a que varios de los ocupantes del vehículo fueron expulsados durante la caída.

Por su parte, Rendón señaló que los 17 cuerpos de las víctimas mortales ya fueron trasladados a Medicina Legal en Medellín para agilizar su entrega a las familias. “El Gobierno de Antioquia, que tengo el honor de presidir, envía un mensaje solidario a las familias, a la comunidad educativa del Liceo Antioqueño y a todos los Bellanitas. Una noticia muy dura para todo este pueblo en época decembrina. ¡Dios les dé consuelo y sosiego!”.

En el municipio de Bello no se encendió el alumbrado navideño en la noche de este domingo, en cambio, se realizó una velatón por las víctimas que dejó el trágico accidente de tránsito.