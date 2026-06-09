Tractocamión arrolló a mujer y menor de edad que iban en bicicleta eléctrica en Ibagué

La fuerza del impacto dejó la bicicleta reducida a chatarra. Los heridos fueron atendidos por organismos de emergencia. Foto: Redes sociales

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El siniestro se registró en la mañana de este martes 9 de junio en cercanías de la entrada a la Ciudadela Comfenalco, sobre la avenida Mirolindo, una de las principales vías de acceso al sur de Ibagué. Una mujer y un menor de edad que se movilizaban en una bicicleta eléctrica resultaron heridos tras ser embestidos por un tractocamión.

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De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades de tránsito, la mujer y el menor de edad circulaban por la avenida Mirolindo, en el sector de Picaleña, cuando fueron impactados por un tractocamión que transitaba por el sector.

Tras el choque, ambos ocupantes salieron expulsados de la bicicleta eléctrica y sufrieron varias lesiones. Equipos de emergencia llegaron al lugar y realizaron su traslado en ambulancia a un centro asistencial, donde reciben atención médica, las autoridades no han entregado detalles sobre su identidad ni sobre su estado de salud.

La bicicleta quedó destruida

Producto del impacto, la bicicleta eléctrica sufrió pérdida total. Fotografías difundidas en redes sociales muestran que el vehículo terminó debajo de las llantas del tractocamión y quedó completamente destruido.

Por su parte, el conductor del vehículo de carga permaneció en el lugar mientras los agentes de tránsito realizaban la inspección y recopilaban la información necesaria para establecer las causas del siniestro.

La Secretaría de Movilidad de Ibagué confirmó que el accidente ocurrió a la altura de la calle 131, en jurisdicción de la comuna Nueve. Además, informó que las pruebas de embriaguez practicadas a los conductores involucrados arrojaron resultado negativo y que el camión fue inmovilizado para continuar con el proceso.

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La Secretaría de Movilidad indicó que una de las hipótesis preliminares apunta a una posible desatención durante la conducción, “reiteramos el llamado a todos los conductores a mantener la concentración permanente durante sus desplazamientos y a extremar las medidas de precaución, más cuando se transportan menores de edad”, indicó Camilo Martínez, secretario de Movilidad de Ibagué.