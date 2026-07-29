Enfrentamiento armado en Andes, Antioquia, dejó tres muertos

Imagen de referencia. El corregimiento Santa Inés, en zona rural de Andes, se ha convertido en uno de los principales focos de disputa entre el Clan del Golfo y La Terraza. Foto: Alcaldía de Andes

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En Andes, en el suroeste de Antioquia, se registró un enfrentamiento armado entre integrantes del Clan del Golfo y La Oficina de Andes, brazo local de la banda La Terraza, que dejó tres personas muertas, entre ellas un menor de 15 años. El ataque ocurrió a las 6:30 p. m. del lunes 27 de julio en la vereda Alto Carvajal, corregimiento Santa Inés, ubicada en una zona rural de difícil acceso.

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Entre las víctimas mortales está un menor de edad de 15 años identificado como Yojan Doney Bedoya Montoya. Las identidades de las otras dos víctimas no han sido reveladas por las autoridades, quienes explicaron que los cuerpos permanecieron por horas en el lugar de los hechos a la espera de que el Ejército Nacional garantizara la seguridad para el levantamiento realizado por el CTI, hecho que ha retrasado el proceso de investigación.

El coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, explicó que se presentó “una confrontación entre dos grupos armados y, al parecer, mueren presuntos integrantes del Clan del Golfo, entre los que estaría un menor de 15 años. Estamos pendientes de verificar lo que sucedió en la zona”.

Los investigadores todavía deben determinar si los fallecidos hacían parte de las estructuras criminales o si eran habitantes del sector señalados por sostener vínculos con ellas.

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Este es el segundo hecho de este tipo registrado en Andes durante 2026. El pasado 15 de mayo, se registró un ataque similar en el corregimiento Santa Inés. Este sector colinda con el Chocó, y esa condición geográfica lo ha convertido en un objetivo estratégico para el tráfico de drogas, según las autoridades.

El general Luis Cardozo, comandante del Ejército Nacional, explicó sobre el conflicto: “lo que vemos es que es una pelea de quién se queda con el negocio del microtráfico. Estas estructuras ponen a vivir a esas comunidades de ese negocio criminal, dependen económicamente de él; cuando no logran ponerse de acuerdo en rutas, precios y compradores, se presentan estos conflictos para ver quién predomina. Lógicamente, empiezan a asesinar a las personas, algunos inocentes, otros miembros de las estructuras”.