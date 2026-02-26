Tras asesinato de hincha, Armenia no prestará más el estadio Centenario al Deportivo Pereira

El Deportivo Pereira estaba jugando en Armenia por trabajos de remodelación en el estadio de su ciudad. Foto: Alcaldía de Armenia

La alcaldía de Armenia anunció la culminación del contrato de préstamo del estadio Centenario al Deportivo Pereira, tras varias alteraciones del orden público que se dieron el pasado viernes 20 de febrero, en las que fue asesinado un hincha y tres personas más resultaron heridas.

“Teníamos la alternativa de mostrar a Armenia a nivel nacional, de que la gente viniera. Era nuestra intención primaria y más con el Deportivo Pereira, una ciudad que nos abrió las puertas en la época del terremoto y que era nuestra obligación moral facilitarlo, teniendo en cuenta las reparaciones que tiene el Hernán Ramírez Villegas”, dijo a Caracol Radio el alcalde de Armenia, James Padilla García.

Asesinato de hincha de Pereira

El caso se registró el pasado viernes, cuando el Deportivo Pereira se enfrentaba contra el Pasto. Este año el equipo tuvo que cambiar su sede de local debido a obras de remodelación del estadio Hernán Ramírez Villegas.

Aunque ya llevaba tres fechas jugando sin hinchada en el estadio de Armenia, el pasado viernes la alcaldía autorizó el ingreso a la tribuna occidental, pero, posterior al encuentro, se dieron enfrentamientos entre los hinchas del Pereira y el Deportes Quindío, en los que murió Kevin Andrés Osorio Salazar.

Sobre lo ocurrido, la Policía del Quindío indicó que el joven fue atacado con arma blanca en el centro de la ciudad, por presuntos hinchas del Deportes Quindío, previo a su entrada al estadio. Aunque fue trasladado al hospital San Juan de Dios, murió en la madrugada del sábado por la gravedad de las lesiones.

En el mismo hecho, según las autoridades, resultó lesionado otro hombre de 19 años, que no registró heridas que comprometieran su vida. Mientras que otras dos personas también resultaron heridas en enfrentamientos registrados tras el partido de fútbol.

El anuncio de la alcaldía de Armenia

Ante los hechos registrados, la alcaldía de Armenia apeló a una de las cláusulas establecidas en el contrato que le permite cancelarlo ante la más mínima alteración del orden público. “Lo que sucedió en los días anteriores, la muerte de un hincha del Deportivo Pereira a manos de otros en las situaciones y las circunstancias que se presentaron, es absolutamente inconcebible en una ciudad capital y mucho más cuando está disfrazada con el ambiente del fútbol”, añadió el alcalde.

De igual forma, desde la alcaldía se resaltó que la decisión responde a “la protección de la vida, la seguridad y la convivencia ciudadana en la capital quindiana, y en ejercicio de la autonomía que ostenta la Administración Municipal frente al escenario deportivo”, por lo que se hizo un llamado a mantener el estadio como espacio de convivencia y no de violencia.

Frente al asesinato del hincha, la alcaldía anunció una recompensa por COP 20 millones por información de los responsables del asesinato del hincha del Deportivo Pereira. Por lo pronto el equipo no se ha pronunciado.