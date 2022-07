Tras la muerte de una mujer, cierran clínica estética en Bucaramanga, Santander

Hellen Gelves Cristancho tenía dos hijos, uno de tres y otro de diez años.

Indignación ha generado la muerte de una mujer de 32 años, quien falleció en la capital de Santander tras someterse a una cirugía en una clínica estética. De acuerdo con la Secretaría de Salud del departamento, se ordenó sellar el recinto ubicado en el barrio Cabecera.

“No se puede seguir poniendo en riesgo la atención de los pacientes y de esta manera, no se puede prestar ningún tipo de servicio”, señaló Luis Felipe Tarazona, director de Control y Vigilancia de la Secretaría de Salud de Santander.

Entretanto, una trabajadora de la clínica Perfect Body, donde ocurrieron los hechos, dijo a Caracol Radio que la familia de Hellen Gelves Cristancho no se ha puesto en contacto con el centro estético. “La familia no se ha comunicado con nosotros. No estoy autorizada para darle más información”, aseguró.

A pesar de esto, Jhon Carrascal, esposo de la víctima, manifestó que ya pasaron una petición escrita para acceder a la historia clínica de Cristancho.

Carrascal también afirmó haberse enterado de que su pareja no sería la única paciente de la clínica que fallece. “Mi esposa es la tercera que muere en esa clínica, ahí es donde yo me pregunto si faltan más por morir para que las autoridades tomen acciones”, expresó.

Asimismo, Juan José Rey, secretario de salud de Bucaramanga, sostuvo que este recinto ya había sido sellado por irregularidades en su funcionamiento. “No podemos permitir que el prestigio y el buen nombre de las instituciones de salud de Bucaramanga se empañen por este tipo de eventos. He mandado una indagación a esta institución y hemos encontrado serios indicios de las irregularidades que se vienen presentando”, agregó.

Hellen Gelves Cristancho era madre de dos hijos, uno de 3 y otro de 10 años. Su caso se une al de Danay Gisela Padilla, una enfermera de 46 años quien murió luego de realizarse un procedimiento estético en una reconocida clínica en El Poblado en Medellín, la semana pasada.