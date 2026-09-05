Retuvieron a ocho personas en Anorí, Bajo Cauca: tres fueron asesinadas y una desapareció

La retención de las ocho personas ocurrió en Charcón de Liberia, zona rural de Anorí, desde donde habrían sido trasladadas hacia el Bajo Cauca antioqueño. Foto: El Mundo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ocho personas habrían sido retenidas en el sector de Charcón de Liberia, zona rural de Anorí, Antioquia. Cuatro de ellas fueron liberadas, mientras que tres integrantes del grupo aparecieron muertos días después en jurisdicción de Cáceres, en el Bajo Cauca. Una mujer que hacía parte del grupo continúa desaparecida.

Lea: Por segundo día consecutivo, Medellín no cumple la meta de ahorro de agua

La información fue confirmada por el alcalde de Anorí, Gustavo Alfredo Silva, después de que inicialmente se reportara la retención de cuatro personas. Según los reportes conocidos, las ocho personas habrían sido retenidas presuntamente por integrantes del Clan del Golfo y trasladadas hacia el Bajo Cauca, aunque las autoridades continúan estableciendo las circunstancias de lo ocurrido.

De cuatro retenidos a ocho, así cambió el caso

La situación se conoció públicamente cuando el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó sobre la retención de cuatro personas en zona rural de Anorí y pidió reforzar la presencia de la Fuerza Pública en el sector.

Uno de los retenidos, el líder comunal Jeiber Alonso Restrepo, fue liberado. Posteriormente, el Ejército confirmó la liberación de otros tres jóvenes mediante un operativo que incluyó sobrevuelos e ingreso de tropas de la Brigada 14, con apoyo de la Fuerza de Despliegue Rápido N°7 y la Fuerza Aeroespacial.

Lea también: Adulta mayor de 94 años habría sido víctima de abuso en hogar geriátrico de Antioquia

Sin embargo, el alcalde de Anorí confirmó posteriormente que eran ocho las personas retenidas y no cuatro," esta semana se llevaron ocho personas, no cuatro como estaban informando, ocho personas, cuatro fueron devueltas, por voluntad de ellos".

El reporte de Indepaz del 2 de septiembre coincide con este balance y señala que las ocho personas fueron retenidas en Charcón de Liberia y posteriormente trasladadas hacia el Bajo Cauca. El organismo registró el caso como la masacre número 87 de 2026.

Tres víctimas fueron encontradas en Cáceres

Después de la liberación de cuatro personas, tres cuerpos fueron encontrados en zonas rurales del corregimiento de El Guarumo, en jurisdicción de Cáceres. Dos de las víctimas fueron identificadas como William Jaime Pinea, de 31 años y Francisco Luis Mesa, de 41 años.

Una mujer que hacía parte del grupo permanece desaparecida. Las autoridades continúan investigando las circunstancias en las que ocurrieron las muertes, el traslado de las víctimas desde Anorí hacia el Bajo Cauca y la responsabilidad de los hechos.

Le puede interesar: Cierran la avenida Cañasgordas este domingo: conozca horarios y rutas entre Cali y Jamundí

El caso ocurre en medio de la preocupación por la situación de orden público en la zona rural de Anorí. El 27 de agosto fue asesinado Deibi Arboleda, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio, además del líder comunitario y comerciante. Tras ese crimen, la Gobernación de Antioquia ofreció hasta COP 100 millones de recompensa por información que permita identificar y capturar a los responsables.