Detuvieron a hombres que agredieron a Policía tras colarse en Metro de Medellín

Una bochornosa situación se vivió en la fila para ingresar a las cabinas del Metrocable, en la estación San Javier del Metro de Medellín, donde dos sujetos que se intentaron colar agredieron a un policía que cuestionó la acción que cometieron.

El hecho se conoció por videos que usuarios del sistema subieron a redes sociales, en los que se ve como los dos sujetos tienen una discusión con un policía con el que luego se enfrentan. Uno de los hombres, de camiseta azul, es retenido por uno de los guardias de seguridad del sistema, mientras que el otro, de camiseta blanca, le aplica una llave al uniformado, lo hace caer y lo bloquea.

En ese momento, varios de los usuarios intervinieron para defender al Policía, por lo que los sujetos que iniciaron la confrontación se alejaron. Posteriormente, los hombres salieron de la estación del Metro, pero las autoridades confirmaron que fueron encontrados y capturados.

“Estos dos desadaptados que agredieron al subintendente de la Policía luego de que él les llamara la atención por no respetar la fila en la estación del Metro de San Javier ya fueron capturados y presentados ante la justicia. Mano dura: la autoridad se respeta y la ley se cumple”, dijo el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa.

Sumado a esto, el funcionario indicó que los dos sujetos serán acusados por violencia contra servidor público. Ante lo ocurrido, las autoridades hicieron un llamado a respetar y mantener la cultura metro dentro del sistema, que tanto ha caracterizado a la ciudad desde que se inauguró la primera línea del Metro.