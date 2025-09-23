Varios mineros quedaron atrapados tras derrumbe en una mina en Segovia, Antioquia

Imagen de referencia. La emergencia se presentó en la mina La Reliquia. Foto: Mauricio Alvarado

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una emergencia se registró en la mina La Reliquia, en el sector Manzanillo de Segovia, Antioquia, en el que un grupo de mineros quedaron atrapados en un socavón tras un deslizamiento de tierra.

Lea: Investigan ataque en un bar en San José del Fragua, Caquetá

Según la información preliminar, serían más de 20 mineros los que están atrapados y familiares aseguraron que algunos de ellos dejaron de comunicarse a las 10:30 a.m. del lunes 22 de septiembre.

El predio privado pertenece a una multinacional, y los organismos de socorro que se encuentran en el lugar y avanzan con el rescate de los mineros desde la noche del lunes serían de una brigada propia.

“Lo que informan, pues, afuera lo que se sabe es que no hay fatales, pues, no hay personas heridas o muertas al momento, sino un derrumbe que cortó la salida del personal y que ya desde anoche están intentando reabrir para poderlos extraer”, expresó Hamlet Patiño, personero del municipio a Blu Radio.

Le puede interesar: Habla otro hermano de Jorge Uribe, asesinado en Cali: rebate a su sobrina

Sin embargo, hasta el momento desconocen el estado de salud de los mineros afectados. Los familiares están a la espera de que las autoridades intervengan y de que los organismos de socorro logren el rescate. Las autoridades municipales aún no se han pronunciado sobre este hecho.

En Segovia ya habían tenido una emergencia similar en julio, en la que 18 mineros fueron rescatados tras estar varias horas atrapados en una mina. Además de que la emergencia de este lunes se registró dos días después de que en Santander de Quilichao, en la mina de oro San Antonio, localizaran los cuerpos de los mineros que quedaron bajo tierra tras un deslizamiento que ocurrió el 12 de septiembre. Los organismos de socorro, que incluyeron voluntarios y organizaciones humanitarias, trabajaron en el rescate durante nueve días con maquinaria pesada.