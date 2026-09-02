Vía Cajamarca- La Línea reabriría a finales de septiembre: así avanzan las obras

La emergencia vial también ha golpeado la economía de Cajamarca, el comercio relacionado con el transporte reporta una reducción de más del 70% en sus ventas.

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Los conductores que circulan por la vía La Línea, que comunica el centro del país y el occidente colombiano, tienen una fecha prevista para recuperar la circulación normal. El próximo 30 de septiembre sería habilitado nuevamente el paso por los dos carriles en el kilómetro 47, sector de Calle Larga, en Cajamarca, Tolima, donde por un derrumbe se mantiene restringido el tránsito desde finales de julio.

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La fecha fue anunciada por el alcalde de Cajamarca, Camilo Ernesto Valencia, quien explicó que el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) amplió las jornadas de trabajo para acelerar la recuperación del corredor, “inicialmente iban a hacer apertura en octubre, ellos pusieron 24 horas de trabajo y esperamos que el 30 de septiembre pueda darse apertura. Ese ha sido el compromiso de ellos”, señaló el mandatario.

Mientras llegan las obras a su etapa final, quienes deben atravesar este punto continúan enfrentando largas esperas debido al paso restringido. De acuerdo con Valencia, las congestiones han llegado a durar entre ocho y diez horas.

¿Qué pasó en la vía Cajamarca-La Línea?

La emergencia se presentó a finales de julio, cuando la inestabilidad del terreno y filtraciones de agua provocaron un movimiento de tierra y la pérdida de parte de la banca en el kilómetro 47, en el sector conocido como Calle Larga.

La afectación obligó a restringir la circulación y establecer condiciones especiales de tránsito para mantener la conexión entre Cajamarca y Armenia mientras avanzaban las labores de recuperación. Desde el 25 de julio permanece activo un Plan de Manejo de Tránsito para regular el paso por este corredor estratégico.

Durante la atención de la emergencia, INVIAS identificó fuentes de agua que estarían afectando la estabilidad del terreno. Entre ellas, se encontraron filtraciones provenientes de viviendas ubicadas en la parte alta de talud y una fuga en el acueducto municipal.

Los trancones siguen afectando a Cajamarca

Mientras avanzan los trabajos para recuperar la vía en el sector de Calle Larga, la movilidad continúa siendo uno de los principales problemas para quienes utilizan este corredor. Los trancones, según el alcalde, pueden extenderse varias horas. “Estamos viviendo trancones que a veces superan las ocho y diez horas y esto ha generado una incomodidad. La gente está muy golpeada, las ventas de transporte se han reducido en más del 70%, la comunidad le queda difícil salir de las veredas”.

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Además, advirtió que las dificultades no comenzaron con la pérdida de banca registrada en julio, pues las congestiones en este corredor son recurrentes, “esto es un panorama que no solamente se da por el hecho de la afectación que se dio en el mes de julio, siempre tenemos trancones, uno o dos veces a la semana”. Por eso, pidió al Gobierno Nacional avanzar en soluciones de fondo, entre ellas la construcción de una doble calzada en Cajamarca.

De esta manera, aunque la expectativa está puesta en que el 30 de septiembre se habiliten nuevamente los dos carriles, para el alcalde esta fecha permitiría superar la emergencia actual, pero no resolvería las dificultades históricas de movilidad que enfrenta este corredor.