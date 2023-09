Indignante caso de maltrato laboral en empresa ganadera en Ibagué, Tolima

Al parecer los hermanos Diego y Gustavo Charry Parra serían los responsables de lanzar insultos a sus empleados. Foto: El Cronista

Un caso de maltrato laboral que tuvo lugar en una empresa ganadera en Ibagué, Tolima, llegó incluso al radar del presidente Gustavo Petro luego de que el video en el que se evidencian las agresiones se viralizara en redes sociales.

En las imágenes se ve cómo el jefe de la compañía insulta y grita a sus empleados, mientras les ordena a gritos formarse y bajar los brazos. “Acá manda el señor Gustavo Charry, gústele a quien le guste”, dice el empleador mientras intimida y señala a sus empleados.

Le invitamos a leer: Mujeres denuncian maltrato y acoso laboral por parte de empresario en Bogotá

Uy hagamos famosos a estas bellezas, dueños de la empresa casta agro industrial en #Ibagué pic.twitter.com/Qjs4Qmr8oy — Ely 🙄🙄 (@elikitty_33) September 19, 2023

En otro momento del video Charry le recuerda a sus empleados cuál es el ritmo de trabajó con el que tienen que trabajar y le pregunta a uno de sus empleados si entregó un trabajo que le asignó. Este responde que sí, pero Diego Charry vuelve a gritar y le dice “No sea falso hijueputa, porque conmigo....”, le dice mientras lo señala.

Una mujer que hace presencia en el lugar, cansada del maltrato del que estaban siendo objeto sus compañeros de trabajo, le pide respeto al jefe de la empresa. Allí la situación se escala. Pues el empleador arremete contra la mujer con insultos sexistas. “¿Esta es la casa suya? Se va de acá”. Ante la avalancha de insultos la mujer invita a sus compañeros irse de la empresa y denunciar los maltratos de su jefe.

El presidente Gustavo Petro se refirió al hecho y aprovechó el episodio para hablar de la reforma laboral que propone su gobierno. “Confunden ser empresarios con ser esclavistas. Pasan por encima de la dignidad del trabajador. Por eso se oponen a la reforma laboral”, dice el jefe de Estado.

Confunden ser empresarios con ser esclavistas. Pasan por encima de la dignidad del trabajador. Por eso se oponen a la reforma laboral



Olvidan que cada vez más la empresa se basa en la solidaridad y en la inteligencia https://t.co/8jLy00qfaT — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 19, 2023

De acuerdo con el medio regional El Olfato de Ibagué, los denunciantes no están dispuestos a ofrecer entrevistas en medios de comunicación pues temen por sus vidas.

Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, también se refirió al hecho. Además de condenar y rechazar el maltrato por parte de “alguien que se hace llamar empresario pero que es una vergüenza para todas las personas que trabajan y creen en Colombia”, el presidente de la ANDI pidió no generalizar a los empresarios del país y asociarlos directamente con este caso. “Hago llamado también a que no se hagan generalizaciones basadas en esta situación, que no sólo serían injustas, sino generarían una idea equivocada de los miles y miles de emprendedores y empresarios valiosos que tiene Colombia”.

Son inaceptables las imágenes de maltrato que se han conocido en las últimas horas por parte de alguien que se hace llamar empresario pero que es una vergüenza para todas las personas que trabajan y creen en Colombia. No hay duda de que todos debemos rechazar con fuerza y… — Bruce Mac Master (@BruceMacMaster) September 19, 2023

Según el Ministerio del Trabajo, el maltrato laboral es “todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador; toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral”.