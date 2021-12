Video: Momento exacto de la explosión en el aeropuerto de Cúcuta

AFP. Foto: SCHNEYDER MENDOZA

En el video grabado por un uniformado en la mañana del 14 de diciembre, se observa el momento exacto en el que detonó el artefacto que acabó con la vida de dos miembros de la Policía.

“Hay una maleta con un perro antiexplosivos pero no sabemos qué hay. También tenemos al helicóptero del batallón”, aseguró el hombre que grabó y quien guardaba distancia con un grupo de policías que inspeccionaba a la maleta.

“Los antiexplosivos vienen hacia acá”, narró el policía, mientras se ve a otros uniformados evacuar la zona. “Están revisando la maleta (...) ellos dicen que nos alejemos”, añadió el hombre antes de que se produjera la explosión. Posteriormente se escucha un grito: “no joda, volaron los ‘vales’”.

Este video hace parte de las pruebas que tienen las autoridades para determinar quién está detrás del atentado, así como para evaluar si se dio efectivo cumplimiento de los protocolos de desactivación de explosivos.

Entretanto, hoy 15 de diciembre se conoció el testimonio de Belkys Báez, esposa de William Bareño Ardila, uno de los policías fallecidos. La mujer, quien conoció a Bareño en un curso de formación en el manejo de explosivos, dijo que tenía conocimiento, desde hace por lo menos tres meses, de que su marido no tenía todos los implementos para su trabajo. “No había equipos. No tenían equipos. El robot estaba dañado, el traje no lo tenían, porque no sé a quién le corresponde entregar la dotación, eso debe ser objeto de investigaciones”, denunció. “Yo no sé si estoy causando una molestia para mi familia con esto que digo, sin embargo es la verdad”, agregó en entrevista con la W Radio.

Al respecto, el general Fernando Murillo, director de la DIJIN, señaló en Caracol Radio que, si bien es cierto que los uniformados que atendieron la explosión del aeropuerto de Cúcuta no estaban usando los trajes especiales, el procedimiento que estaban llevando a cabo no lo requería. “Realmente en el procedimiento no se iba a utilizar esta investidura, teniendo en cuenta que ellos no estaban desactivando el dispositivo, apenas estaban en la verificación para ver qué protocolo iban a utilizar”, aseveró el alto oficial.

Ahora bien, Murillo le dio la razón Báez en algo: el equipo de uniformados antiexplosivos al que pertenecían los intendentes fallecidos no tendría trajes especiales disponibles, pues estaban en proceso de contratación. “El que está en Norte de Santander está en una contratación, la Gobernación viendo la necesidad nos aportó el dinero, que son más de $350 millones”, explicó. Además, reveló que se habría tratado de una trampa, pues la segunda carga detonó apenas mientras hacían el reconocimiento.