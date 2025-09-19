Identificaron a las víctimas mortales de grave accidente en vía Medellín-Bogotá

El conductor perdió el control y terminó chocando contra un poste. Foto: Archivo Particular

Las autoridades identificaron a las dos víctimas mortales que dejó un grave accidente que se registró en la madrugada del pasado jueves 18 de septiembre, en un sector conocido como El Cordobés, en Marinilla, sobre la autopista Medellín-Bogotá.

De acuerdo con las autoridades, el conductor del vehículo habría perdido el control, por lo que se salió de la vía, chocó contra una de las banderas de señalización y finalmente terminó contra un poste, lo que provocó la destrucción completa del vehículo.

Los dos hombres que iban en la parte de adelante del carro Mazda 3, Juan Pablo Montes Duque, de 25 años, y Juan Alberto Aristizabal Zuluaga, de 26, ambos oriundos del municipio de El Santuario, fallecieron en el lugar, mientras que otras tres personas que resultaron heridas fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales de Rionegro y Marinilla.

Un accidente en la autopista Medellín–Bogotá, sector El Cordobés en Marinilla, dejó dos personas muertas y tres heridas en la madrugada de este jueves. El vehículo salió de la vía, tumbó una señal y chocó contra un poste. pic.twitter.com/OIGqF0Pr94 — MiOriente (@MiOriente) September 18, 2025

Allegados en redes sociales lamentaron lo ocurrido y los recordaron a los dos hombres que murieron como personas alegres. “Hoy me duele despedir a dos amigos que siempre irradiaron felicidad.Eran de esas personas que con una sonrisa cambiaban el día y con su energía contagiaban ganas de vivir”.

Tras lo ocurrido, la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Antioquia investiga si el accidente se registró por exceso de velocidad. Sumado a esto, las autoridades indicaron que el carro quedó de pérdida total.

De igual forma, señalaron que en la atención de la emergencia participaron miembros del cuerpo de Bomberos de Marinilla que apoyaron en los trabajos de rescate de los cuerpos de los dos hombres muertos, debido a que quedaron atrapados dentro de las latas del vehículo.

De acuerdo con el observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en lo que va corrido del año se han registrado 596 muertes en accidentes de tránsito en Antioquia, un 3 % menos de lo registrado para el mismo periodo del año pasado.