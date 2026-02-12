Medellín figura entre las ciudades con peor tráfico del mundo en 2025

En el ranking Traffic Index, Medellín se posicionó como una de las ciudades más congestionadas de Surámerica y el mundo. Foto: Alcaldía de Medellín

La plataforma TomTom, que mide el nivel de congestión y el tiempo promedio de viaje en las ciudades del mundo, informó que el nivel de congestión promedio en Medellín durante 2025 fue del 66.9 % (3.4 puntos más alta que en 2024), lo que quiere decir que estuvo ese porcentaje por encima de un tránsito normal, por lo que en el año los ciudadanos perdieron 153 horas del año en el tráfico.

En el ranking también aparecieron otras dos ciudades colombianas: Cali, en el puesto 13, y Bogotá, en el 7. Medellín se ubicó apenas cuatro puestos por debajo de la capital, aun cuando Bogotá es tres veces más poblada y cuatro veces más grande.

En la capital antioqueña se recorren, en promedio, 5.2 km en 15 minutos; una distancia similar a la que hay entre la Catedral Metropolitana, en el centro de Medellín, y el Parque de El Poblado. En hora pico, los carros se mueven a un promedio de 15.9 kilómetros por hora, mientras que los meses con más congestión en 2025 fueron octubre y diciembre, temporadas asociadas a vacaciones escolares y a una alta cantidad de actividades recreativas y sociales.

Dentro de este periodo, el peor día para el tráfico en Medellín fue el 4 de diciembre. La congestión promedio en las calles llegó al 108 % y alcanzó, a las 5:00 p. m., un pico del 206 %. Para la plataforma, un 100% de congestión significa que el viaje tomó el doble de tiempo que en condiciones de flujo libre. Ese día, los automóviles recorrieron apenas 2.7 km en 15 minutos.

En la medición de toda el Área Metropolitana (que incluye a Bello, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella, Caldas, Copacabana, Girardota y Barbosa), se recorrieron 10 km en 27 minutos, con una velocidad promedio de 17.8 kilómetros por hora en hora pico. Para ir desde Bello, en el norte, hasta La Estrella, en el sur, un conductor demoró aproximadamente 1 hora y 10 minutos.

El 23 de diciembre fue el día con peor movilidad del año en el Área Metropolitana: durante la hora pico, recorrer 3.3 kilómetros tomó 15 minutos, un tiempo superior al promedio de un trayecto en bicicleta para esa misma distancia.

Finalmente, Medellín ocupó el cuarto puesto en el ranking de Suramérica, superando a ciudades como Río de Janeiro (11), Santiago de Chile (15) y Buenos Aires (16). En el contexto nacional, Medellín se ubica como la segunda ciudad más congestionada después de Bogotá. Colombia se posicionó como el país con mayor congestión de Surámerica.

