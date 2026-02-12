Murió recién nacido en Yarumal: investigan por presunta negligencia médica

El caso es revisado por el hospital bajo protocolos internos, mientras la familia pide claridad sobre la atención médica brindada. Foto: Pixabay

Un recién nacido falleció pocas horas después de nacer en el Hospital San Juan de Dios de Yarumal, en el norte de Antioquia. La familia asegura que el menor presentó dificultades respiratorias desde el nacimiento y que, pese a solicitar su traslado a un centro de mayor complejidad en Medellín, incluso asumiendo los costos, la remisión no fue autorizada a tiempo.

Según los familiares, el bebé nació en la tarde del viernes 6 de febrero y no lloró al momento del parto. Horas después, su condición se deterioró, fue intubado y falleció.

La madre Ximena García cuestionó las decisiones médicas adoptadas durante el proceso de atención. “En Medellín me habían recomendado cesárea por el tamaño del bebé, pero aquí decidieron inducir el parto. Cuando nació, algo no estaba bien”, mencionó.

Denuncia por presunta negligencia y trato “deshumanizado”

La familia también denunció un trato que calificó como deshumanizado por parte de un pediatra del hospital, cuyas declaraciones quedaron registradas en un audio conocido públicamente. En la grabación, el profesional menciona cifras estadísticas de mortalidad neonatal y frases como “a nosotros se nos muere un bebé por mes”, lo que, según la madre, “agravó el impacto emocional y evidenció falta de empatía”. Los familiares aseguraron que tampoco recibieron acompañamiento psicológico tras el fallecimiento.

Desde el Hospital San Juan de Dios de Yarumal señalaron que el caso está siendo revisado a través de protocolos internos de auditoría clínica y seguridad del paciente. Además, la administración mencionó que no se han registrado procesos judiciales por presunta negligencia médica. No obstante, precisaron que continuarán atendiendo cualquier requerimiento de los entes de control que decidan intervenir en el caso.

Hospital responde y activa auditoría

El gerente del centro asistencial, Daniel Vergara, aseguró que “no se encontraron evidencias de negligencia médica desde el punto de vista técnico”, aunque reconoció fallas en la comunicación con la familia y anunció acciones correctivas para fortalecer la atención más humana. La familia, por su parte, solicitó intervención de la Secretaría de Salud de Antioquia y de los organismos de control para esclarecer lo ocurrido.